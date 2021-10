Momčilo Aritonović, Gordanin otac, otkriva da im je njegova ćerka skuvala kafu, da su pričali, šalili se i smijali...

Izvor: Kurir/Marko Smiljković/Facebook/Privatna arhiva

"Moj zet Goran Đokić, ćerka Gordana i unuka Lidija bili su veoma bliski sa Goranom Džonićem, čovjekom koji je osumnjičen da ih je krvnički pobio. U nedelju, 26. septembra, na dan zločina, zet je sjedio sa Džonićem u kući svoje majke u Moravcu, moja Gordana im je skuvala kafu, pričali su, šalili se i smijali... Goran nije ni slutio da se Džonić sprema da mu zatre čitavu porodicu. Samo nekoliko sati kasnije, Džonić ih je namamio u zamku, sve troje ih pobio i spalio. Kakav je to čovjek, kakva je to zvijer, ljudi moji", kroz suze se pita otac ubijene Gordane Momčilo Aritonović iz Aleksinca.

Momčilo naglašava da su Đokići i Džonići uvijek bili nerazdvojni, bliski rođaci i dobri prijatelji.

"Pa na dan ubistva su bili zajedno u kući moje prije, Goranove majke... Kako je, bre, mogao?! Gdje će mu duša?! Jel on čovjek il' je zveijr... Sjediš za stolom sa nekim, pričaš, smiješ se, a onda ih posle par sati pobiješ, spališ, u pepeo ih pretvoriš. I još se posle toga praviš ožalošćen", govori kroz jecaje Aritonović.

Kako naglašava, između njegovog zeta Gorana i Džonića nikada nije bilo nikakve svađe ili zavađanja. Kaže da su odmalena njih dvojica bili nerazdvojni.

"Pa to zlo od čovjeka, taj krvnik je moju unuku Lidiju kao bebu držao u rukama, igrao se s njom, a sada ju je ubio! Ne mogu to da shvatim, nikako ne mogu... Sad, evo, čujem, pričaju da je bio zavidan... Moguće je to, sve je moguće kad su takvi ludaci u pitanju. Sve što je moj zet imao, sam je stekao, a Džonić je imao samo ono što mu je otac gastarbajter kupovao", naglasio je uplakani starac.

Vidi opis JEZIVO! DŽONIĆ NEPOSREDNO PRIJE UBISTVA PIO KAFU SA GORANOM U KUĆI NJEGOVE MAJKE: Gordanin otac otkrio nepoznate detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

Kaže kaže, ćerku, zeta i unuku je poslednji put vidio u nedelju, 26. septembra, kada su iz Aleksinca krenuli kod Đokićeve majke u Moravac. Pekli su tih dana papriku, spremali ajvar za zimu. Ništa nije slutilo na zlo.

"Tada sam ih, eto, vidio i više nikada neću. I sve zbog tog monstruma... Samo kad se sjetim, Džonić je i posle ubistva dolazio u kuću Đokićeve majke, glumio da tuguje, bio je i na sahrani... Ama, ne može to normalan čovjek da uradi! To je, to je... ne znam više kako bih ga nazvao...", grca u suzama Momčilo Aritonović.

Ističe da osim onoga što je pročitao u novinama, ne zna šta se tačno desilo kobne noći njegovim najmilijima.

Da podsjetimo, Goran Džonić je uhapšen prošlog četvrtka, nakon što je utvrđeno da je 26. septembra, oko ponoći, namamio Đokiće u zabačeni atar sela Moravac, u Dudine bare na obali Južne Morave, gdje ih je likvidirao i spalio njihova tijela. Osim Gorana Džonića, uhapšeni su i njegovi sinovi Milan i Stefan, na čijem imanju je nađen dio plijena od 43.000 eura, zakopan ispod šljive, ali za sada nema dokaza da su njih dvojica znali za zločin. Takođe, uhapšena su i braća iz Moravca, poznatiji kao braća Jojke, koje je Džonić na saslušanju u policiji ooptužio da su ga ucijenili i da su oni zapravo ubili Đokiće.