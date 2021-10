Goran Džonić, koji je osumnjičen za svirepo ubistvo porodice Đokić, navodno se sve vrijeme služi lažima pokušavajući da na taj način izbjegne, ili bar umanji svoju odgovornost.

Izvor: Facebook/privatna arhiva/Kurir/Marko Smiljković

Kako navode mediji, Goran neistinama ili dvosmislenim odgovorima, na sve moguće načine pokušava je da istragu navede na pogrešan trag. Jedna od njegovih najdrastičnijih laži bila je da je novac, koji je pronađen u cijevi od usisivača zakopan na imanju njegovog sina S.Dž. u Moravcu možda njegov.

"Ono što on nije znao je da je prilikom pakovanja novca propustio da baci priznanicu o pozajmici na ime Gorana Đokića. Ovaj dokument je neoboriv dokaz da se radi o parama koje su nakon ubistva čitave porodice, ukradene iz Goranovog vozila", objašnjava sagovornik.

"MOŽDA JESAM, MOŽDA NISAM"

Prema informacijama dobro obaviještenih izvora, upoznatih sa istragom, Džonićeve izjave tipa "možda jesam, možda nisam" koštale su slobode i njegova dva sina.

"U trenutku kada mu je predočeno da su na novcu i kesama u kojem su se novčanice nalazile, pronađeni njegovi biološki tragovi, Džonić, koji je vrlo inteligentna osoba, rekao je da su to možda tragovi njegovih sinova. Iako se mislilo da je on time htio sebe da spasi, to nije tačno. On je na taj način htio da stvori zabunu, odnosno, da diskredituje biološke tragove jer je znao da je među srodnicima DNK slična", navodi izvor i dodao da je Džonić svoju odbranu gradio i na izvještajima policije.

"Nema nijednog dokaza da je navodni crveni auto, koji on opisuje da je korišćen u zločinu, odnosno da su u njemu bili i njegovi navodni saučesnici, zaista bio na licu mjesta. Crveni auto, koji nije identifikovan, jeste primijećen u Moravcu, ali danima prije ubistva i bio je obuhvaćen istragom kao i sve drugo što je indiciralo da može da rasvijetli zločin. On je to iskoristio da bi potkrijepio svoju odbranu da su zločin izvršila braća K.M. i K.M. te da im je pomogao njihov prijatelj D.P. koji je navodno upravljao tim crvenim vozilom", kaže sagovornik.

Međutim, policija i tužilaštvo raspolažu kompletnim dokazima o Džonićevoj krivici, počev od bioloških tragova koji se broje desetinama, do video zapisa kojim je rekonstruisano njegovo kretanje tokom pripreme i izvršenja zločina. Kamere u centru Tešice registrovale su njegov prolazak dan prije ubistva na žutom skuteru kojim je otišao do mjesta gdje je pronađeno spaljeno vozilo Đokića.

Pogledajte fotografije spaljenog automobila: