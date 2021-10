Goran Džonić je prvooptuženi za svirepo trostruko ubistvo Đokića, a u proitovru se ponaša krajnje čudno.

Goran Džonić (54) iz Moravca, osumnjičen da je sa četvoricom saučesnika ubio porodicu Đokić iz Aleksinca, od četvrtka se nalazi u pritvoru, u kom je će sigurno provesti i narednih mjesec dana. Izvor upoznat sa slučajem kaže, on se i tamo, kao i što je bio slučaj i na saslušanju, ponaša vrlo čudno. U nekim momentima navodi i da će se ubiti.

"Meni dođe da se ubijem! Samo se nadam da će mi se sinovi iz svega ovoga izvući živi i zdravi", navodno je rekao Džonić nakon što mu je određen pritvor do 30 dana, piše Kurir.

Kako zvor otkriva, Džonić često plače i djeluje vrlo isrcpljeno, a kao što je i sam navodno rekao u tužilaštvu, on od hapšenja uopšte ne jede.

"Rekao je i da je bolestan, da ima šećer. Vrlo je dezorijentisan i konfuzan. Da li on to sve svjesno radi, jer mu je to dio taktike, ili je zaista u teškom emotivnom stanju tek će se utvrditi. Naime, on će vjerovartno biti podvrgnut neuropsihijatrijskom vještačenju kako bi se utvrdilo da li ima neku duševnu bolest, a naročito zbog toga što je iz vatrogasne službe otišao u invalidsku penziju kao psihički bolesnik. Mada, oni koji ga znaju da je on tu invalidsku penziju smućkao preko svojih veza", objašnjava izvor.

I Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, potvrdio je da se Goran Džonić, koji je prvoosumnjičeni u slučaju trostrukog ubistva vlasnika menjačnice Goran Đokića (57), njegove žene Gordane (56) i ćerke Lidije (25), ponaša krajnje neuobičajeno.

"Glavni osumnjičeni je prirpemao alibije i pokušao da opravda svako svoje kretanje, a pokazivao je potpuno odsustvo empatije, kao da se ništa nije desilo. Samo kada bi se došlo do njega, on bi počeo da plače i gubi živce, ali kada bi ga pitali za članove njegove porodice - da li bi neko od njih mogao da izvrši ubistvo, rekao je da bi mogao. To je čovjek spreman na sve", istakao je Vulin.

Kako je ranije pisano, Džonić je posle hapšenja ispričao i da nije sam učestvovao u zločinu, već je kao saučesnike označio svoje sinove Milana i Stefana, ali i komšije iz Moravca, braću K. M. i K. M., koji su poznati policiji. Sva četvorica su takođe uhapšena i određen im je pritvor, a sve ono što je Džonić naveo u svom iskazu u policiji, se provjerava i upoređuje sa drugim, materijalnim dokazima.

"Braća su osmilsila čitav plan. Đokiće je ubio jedan od braće Milošević, onaj ćelavi sa velikom glavom, a mene su iskoristili. Dvije nedjelje prije ubistva ćelavi brat je došao kod mene, bio sam na placu sina i pitao me da li znam Đokiće i da samo ja mogu da mu pomognem", navodno je kazao Goran Džonić u policiji.

Kako je dodao, on se uplašio za bezbjednost, jer mu je u glavi bilo neko dugovanje, budući da je znao da njegov brat od tetke Goran Đokić daje pare na kamatu, kao i da su svi u selu znali da u gepeku čuva novac.

"Jojke mi je rekao da zna da imam dva sina i da će mi naknadno objansiti šta da radim. Rekao mi je da mu javim kad Đokić dođe kod svoje majke i kad odlazi od nje. Sjutadan mi je dao staru "nokiju" i rekao mi da mu javim kad Đokić dođe kod majke. Vidio sam 26. septembra kad je Đokić pošao kući i javio sam Jojketu, a on mi je rekao da ne zaboravim da ponesem pištolj", navodno je rekao Goran Džonić, koji je u jednom svom iskazu označio sinove kao saučesnike, ali je u drugom rekao da oni nemaju veze sa ubistvom.

Goran Džonić je u jednom od svojih iskaza u policiji opisao i kako se navodno dogodilo trostruko ubistvo.

"Jojke je otvorio vrata Đokićevih kola i sjeo na zadnje sjedište. Imao je u ruci pištolj i naredio je i meni da uđem. Sjeo sam pored Jojketa, iza Gorana. On je bio u sredini, a iza suvozača Gordana. Jojke je uperio pištolj u Gorana, Gordana je počela da vrišti. Jojke joj je rekao: 'Smiri se ili ću ti prosuti mozak', a Goranu: 'Vozi pravo prema njivama'. Primijetio sam crveni auto, koji je išao za nama, a pištolj sam u putu dao Jojketu, jer mi je tražio. Kada smo se zaustavili, čim smo skrenuli lijevo posle bedema, Jojke mi je naredio da izađem i da uđem u crveni auto", navodno je ispričao Goran Džonić i dodao da su ga izdale noge kada je čuo prvi pucanj i vidio Goranovu glavu na staklu.

"Shvatio sam da je ubijen. Čuo sam još tri pucnja i sjeo u crvena kola pozadi. Na mjestu suvozača je bio drugi Jojke. Posle 15 minuta sam vidio veliki plamen iz pravca separacije. Goranov "pasat" je preko bedema vozio Jojke, njemu se posle pridružio drugi brat, a pare su braća unijela u crvena kola u platnenoj torbi i dvije PVC kese. Ćelavi Jojke je izvadio novac, dio novca je dao i meni. Htio je da i moji tragovi ostanu na novcu."