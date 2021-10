Vijest da je braći K.M. i A.M. iz sela Moravac određen pritvor zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu tročlane porodice Đokić, dočekana je sa nevjericom u njihovim porodicama.

Nakon njihovog hapšenja i policijskog saopštenja da su sumnjiče za brutalan zločin, nadali su se da će poslije saslušanja biti pušteni, međutim, sudija za prethodni postupak obojici je odredio pritvor do 30 dana kako ne bi uticali na svjedoke, uklonili tragove zločina te zbog visine zaprećene kazne za delo za koje se tereti i uznemirenje javnosti.

Supruga jednog od uhapšenih kaže da je K.M. zbog potpuno nepravedne optužbe iza rešetaka.

"Moj muž može da bude i ovakav i onakav, ali ne može nikome da oduzme život. On ima emocije, to je čovek sa dva djeteta, takav je i njegov brat. Ne znam šta nas je ovo snašlo, nikakav kontakt sa čovjekom koji je njih upleo u priču nikada nismo imali. Ovo je kao jedan film, jedan košmar koji nikako da prestane, katastrofa za cijelu našu porodicu. Svi dokazi su na njihovoj strani, moj suprug je u to vrijeme bio u kući, imamo video nadzor, njegova nevinost će biti dokazana biološkim ili nekim drugim dokazima, istina će izaći na vidjelo, znam da će to biti dug put, ali će se saznati", rekla je uzrujana žena koja nije željela da joj se pominje ime.

Priznaje da su njen muž i njegov brat imali problema sa zakonom, ali ne te vrste i da su kriminalnu prošlost ostavli davno iza sebe.

Ovako su uhapšeni M.K. i M.A.

"Oni su poznati ovde u selu. Iz imućne su porodice i dugo su živjeli u inostranstvu. Voze dobre automobile, poznati su i u gradu, jesu imali kriminalni dosije, ali to je od ranije. U Srbiji čak, sem brze vožnje, nijedno djelo nemaju, a mediji ih predstavljaju kao da imaju debeo dosije u policiji. Koje djelo, koji dosije, ne znam stvarno odakle to. Jesu ležali u zatvoru u Švedskoj i jedan i drugi, ali odležali svoju kaznu, jedan 2008. a drugi 2011. godine. I to što su ležali, nema veze sa ovakvim gnusnim činom, mi smo finansijski stabilna porodica, nama pare nisu potrebne, posebno na taj način, da nekome uništiš porodicu. Pa šta bih ja svojoj djeci kupila od tih para, šta bih im donjela kući", ističe supruga K.M.

NISU POZNAVALI ĐOKIĆE

Kako navodi supruga jednog od uhapšenih, nikada nisu imali ikakve veze sa Goranom Đokićem i njegovom porodcom.

S druge strane, uhapšenu braću Džonić je označio kao organizatore i neposredne izvršioce ubistva Đokića. Rekao je da su ga oni prijetnjama prisilili da im dojavi kad budu krenuli od kuće njegove majke, te da je bio sa njima na mestu ubistva ali da je tročlanu porodicu upucao jedan od braće. Takođe, negirao je da je učestvovao i u paljenju njihovog vozila iako je priznao da je i tamo bio.

