Bivši policajac Marko M. iz Žitkovca jedan je od četvorice ljudi koji su privedeni u sklopu istrage ubistva porodice Đokić.

Oko 17 sati u zgradu niške Policijske uprave pod jakim ozbjezbeđenjem osim njega dovedena su i braća K. M. (39) i A. M. (40) iz Moravca kao i T. I. iz aleksinačkog sela Prćilovica. Ubrzo je MUP saopštio da su braća iz Moravca uhapšena zbog sumnje da su učestvovali u izvršenju teškog ubistva, dok su bivši policajac i T. I. iste večeri pušteni, a navedeno je da su saslušani samo u svojstvu građana.

I pored toga, Marko i dalje u medijskim izvještajima nailazi na svoje puno ime i prezime kao osobe koja je povezana sa ubistvom Đokića, a vrhunac zabune je nastao kada je neko navodno iz KPZ Niš, pozvao njegovu majku i zatražio da mu u zatvor donese odjeću, kao i da nije znao šta ga je snašlo kada su mu na ruku stavili lisice.

"Slučajno sam sreo na ulici svog školskog druga A. M. koji živi nedaleko od mene. Pošao je u Niš na ručak, pa me je pozvao da mu se pridružim u jednom tamošnjem restoranu. Kad smo završili, krenuli smo nazad njegovim vozilom da bi nas u Ulici Kosovke devojke presrela policija. Bilo je kao na filmu, bili su naoružani pištoljima, puškama, rekli su nam da podignemo ruke da legnemo i stavili nam lisice. Nisam imao pojma šta se dešava, bio sam totalno zbunjen, pitao sam šta se dešava ali niko ništa nije odgovarao. Sve se ponovilo i prilikom ulaska u zgradu policije. Nisam mogao da se saberem, bio sam u šoku", opisao je Marko policijsku akciju u kojoj se sticajem okolnosti našao.

Nakon kraćeg vremena u dežurnoj službi, Marko se našao oči u oči sa inspektorima za krvne delikte OKP Niš.

Kako je rekao, tamo su ga odveli na poligraf i ispitivali o detaljima zločina, ali da je nakon toga pušten. Međutim, ubrzo mu je rečeno da mu je odeđeno zadržavanje od 48 sati.

"Zaledio sam se, pitao sam zbog čega, zašto su rekli da idem a sad ovo. On je kazao: 'Pa, prošli ste poligraf, ali.... ' Počeo je da diktira nešto, da navodi član zakona i da pominje teško ubistvo. Kažem: 'Kakvog bre ubistva?' Preblijedio sam. Međutim on je rekao da tako mora. Nisam se predavao, rekao sam mu : 'Pa da si i ti bio sa nama u autu i tebe bi uhapsili, ne razumijem, idite, zovite mi advokata. On je izašao, vratio se posle sedam, osam minuta i kazao mi da sam slobodan'", opisuje Marko kako je umalo uhapšen.

UVEČE SAM VIDIO DA SAM "UHAPŠEN"

"Oko 22 sata sam došao kući, kad vidim na medijima da sam u zatvoru. Puno ime i prezime i moja slika. Juče su zvali moju majku, kažu iz zatvora da ponese papuče i donji veš. Ljudi me sad gledaju sa nepovjerenjem, krste se, bježe od mene, skočio mi je pritisak a jedva sam našao doktora da me primi", rekao je Marko i dodao da je čuo da ga je Džonić optužio.

"Mi smo u nekom daljem srodstvu, ali ga nisam video od 1997. godine kada sam priredio ispraćaj u Sremsku Kamenicu gdje sam otišao na školovanje za policajca. Pre nekoliko meseci sreo sam ga u Sokobanji, nisam ni znao da mi je rođak dok mi to nije kazao jedan prijatelj. Nisam ga vidio 20 godina jer sam odsustvovao od kuće, nedavno sam došao iz inostranstva. I sad ovo, pišu da sam obučavao kriminalce, da sam ih učio kako se skrivaju tragovi, da sam saučesnik, da sam sa braćom K.M. i A.M. ucijenio Džonića da ubije Đokiće. Haos jedan opšti, ljudi koji me ne poznaju dobro svašta misle, rodbina zove zabrinuta, ma strašno", naveo je on.

Braća K.M. i A.M. su saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog sumnje da su učestvovala u teškom ubistvu Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i dvadesetpetogodišnje ćerke Lidije čija su spaljena tijela pronađena 2. oktobra u ataru sela Moravac.

Sudija za prethodni postupak još nije odlučio o predlogu tužilaštva da im se odredi pritvor. Prvoosumnjičeni Goran Džonić i njegovi sinovi S.Dž. i M. Dž. saslušani su u subotu i njima je rješenjem sudije za prethodni postupak određen pritvor do 30 dana te su sprovedeni u niški KPZ.

