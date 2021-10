Uhapšeni Goran Džonić osumnjičen je za trostruko ubistvo porodice Đokić, a u iskazu koji je dao u policiji, otkrio je ko je sve učestvovao u tom jezivom zločinu.

Goran je priznao je da je tipovao rođačku porodicu, ali se branio da je to učinio iz straha od mještana braće K.M. i A.M. koji su osmislili čitav plan i navodno ga iskoristili kao Đokićevog čovjeka od povjerenja.

Kako je izjavio, porodicu Đokić ubio je jedan od od braće, a saučesnici su bili njegov brat (obojicu braće zovu Jojke) i još jedan njemu nepoznati muškarac.

Više javno tužilaštvo u Nišu je povodom ubistva tročlane porodice Đokić donijelo naredbu o proširenju istrage i protiv okrivljenih K.M. i A.M. koji se takođe terete za krivično djelo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 11 Krivičnog zakonika. Okrivljeni su juče saslušani u tužilaštvu, a Višem sudu u Nišu je podnet predlog za određivanje pritvora do 30 dana, navodi portal "Republika".

"Moji sinovi nemaju veze s ubistvom Đokića niti sam ga ja izvršio. Braća K.M. i A.M.su me iskoristili iako ih nisam poznavao ranije, samo sam čuo za njih kao za opasne momke. Dvije nedjelje prije ubistva Đokića jedan od njih je došao na plac mog sina. Ja sam hranio sinovljevog psa kad je Jojke došao i rekao mi da sjednem. 'Da li znaš Đokića', pitao me je. Kad sam mu rekao da smo rođaci, rekao je da to zna i da samo ja mogu da im pomognem da obave nešto s njim", rekao je u odbrani Džonić navodeći da se plašio za sebe i svoju porodicu, jer je sumnjao da je posredi neko dugovanje.

Kako je dodao, Jojke mu je tada dao rok da razmisli kako da mu pomogne da zaustavi auto Gorana Đokića dok oni nešto s njim završe. Okrivljeni za trostruko ubistvo priznao je da je učestvovao u njemu i ispričao svoju verziju masakra.

DŽONIĆ SVE ISPRIČAO

"Jojke mi je rekao da zna da imam dva sina i da će mi naknadno objasniti šta da radim. Na odlasku mi je rekao da mu javim kad Đokić dođe kod svoje majke i kad odlazi od nje i da se ne sjekiram jer ćemo se sve dogovoriti. Sjutradan mi je donio nokiju i rekao mi da mu s nje na ukucani broj javim kad Goran Đokić dođe kod majke. U nedjelju 26. septembra oko devet uveče pozvao sam Jojketa i rekao mu da je Goran stigao kod majke, a on mi je rekao da za 15 minuta budem kod rampe. Otišao sam tamo i vidio crni džip, mislim da je porše. Parkirao sam se iza njega. Jojke mi je rekao da mu se javim kad Goran krene od majke i da svoj auto sakrijem kod žbuna i da krenem pješke zemljanim putem, dok Đokić bude išao asfaltom. Vidio sam od kuće kad je Đokić pošao, mislim, poslije ponoći i javio sam Jojketu. On mi je rekao da ne zaboravim da ponesem pištolj", ispričao je Džonić uz konstataciju da je njegov pištolj uvijek bio spreman.

Džonić je tada otišao do rampe, gdje je u kolima bio nepoznati muškarac, dok je od jednog od braće dobio naređenje da zaustavi kola Đokića.

ČUO SAM PUCANJ I VIDEO GORANOVU GLAVU NA STAKLU

Đokići su ubijeni je u noći između 26. i 27. septembra. Tada su ih presreli na putu i primorali da se svojim "pasatom" odvezu do šibljaka kod tog sela. Tamo su ih likvidirali s pet hitaca. Gordana i ćerka Lidija pogođene su sa po dva hica u grudi i glavu, a Goran je usmrćen jednim metkom ispaljenim u glavu. Njihova tijela su nakon toga spaljena.

"Jojke je otvorio vrata Đokićevih kola i sjeo na zadnje sjedište. Imao je u ruci pištolj i naredio je i meni da uđem u auto. Sjeo sam pored Jojketa iza Gorana. On je bio u sredini, a iza suvozača Gordana. Jojke je uperio pištolj u Gorana, Gordana je počela da vrišti. Jojke joj je rekao: 'Smiri se ili ću ti prosuti mozak', a Goranu: 'Vozi pravo prema njivama'", ispričao je Goran Džonić i dodao da je video crveni auto koji je išao za njima, a da je dao pištolj Jojketu kad mu ga je zatražio u putu.

Džonić je otkrio da su se u jednom trenutku zaustavili i da mu je Jojke naredio da izađe iz kola i da uđe u crveni auto kod bedema, te da su ga noge izdavale kad je čuo prvi pucanj i video Goranovu glavu na staklu.

"Poslije nekoliko metara hoda čuo sam pucanj i okrenuo sam se. Vidio sam Goranovu glavu na staklu. Shvatio sam da je ubijen. Želio sam da pobjegnem , ali mi noge nisu dale. Čuo sam još tri pucnja i seo u crvena kola pozadi. Na mjestu suvozača je bio drugi Jojke, prepoznao sam ga jer liči na brata", tvrdi Džonić i navodi da je posle 15 minuta viieo veliki plamen iz pravca separacije gdje su ubijeni Đokići.

Goranov "pasat" je, prema rečima okrivljenog, preko bedema vozio Jojke. Njemu se potom priključio drugi brat i otišli su u njive i krenuli ka Nišu i došli do rastinja, gdje je "pasat" stao.

PRERASPODJELA KRVAVOG NOVCA

Okrivljeni za teško trostruko ubistvo Goran Džonić ispričao je svoju verziju preraspodjele novca među egzekutorima, zbog kojeg je porodica i likvidirana.

"Ćelavi Jojke je sjeo pored mene i izvadio novac, a kese bacio napred bratu. Novac je bio u duplim kesama, a dio novca je dao i meni. Upakovane štosove ćelavi je davao meni, a ja, kako mi je naredio, njegovom bratu na mestu suvozača. Htio je da moji tragovi ostanu na novcu. Platnenu torbu nije istresao, već je izvadio novčanice. Na dnu je bio pištolj na burence i ispod je bila jedna koverta sa oznakom vestern juniona", ispričao je Džonić i dodao da mu je Jojke naredio da pištolj vrati na mjesto gdje je bio i ranije, dok mu je telefon navodno vratio.

PROŠIRENA ISTRAGA

"S obzirom na to da je Džonić u nedjelju u odbrani kao saizvršioce označio braću M.K.i A.K, donijeta je naredba o proširenju istrage u kojoj je opisano da je Goran s njima saizvršilac u djelu. Goranovi sinovi se terete kao pomagači, imajući u vidu da su u vrijeme izvršenja dela bili na radnim mjestima, što je nesporno potvrđeno, kao i zbog mjesta pronalaska novca, i jer je Goran kritičnog dana koristio skuter jednog od sinova", piše u naredbi za proširenje istrage.

Pored toga, izdate su naredbe o veštačenju DNK tragova, vrši se provera ostvarenih telefonskih komunikacija s telefona osumnjičenih, kao i s baznih stanica preko kojih su razgovori obavljeni.