Osumnjičeni za svirepu likvidaciju Gorana, Gordane i Lidije Đokić iz Aleksinca, u penziju otišao kao psihički bolesnik, a oni koji ga poznaju ubeđeni su da će i u odbrani to potezati.

Vatrogasac u penziji Goran Džonić (54), osumnjičen da je ubio i spalio svog brata od tetke Gorana Đokića (57), kao i njegove ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), sudeći po ponašanju nakon hapšenja, pokušava da se izvadi na svoje psihičke probleme.

Kako objašnjavaju izvori upoznati sa slučajem, Džonić je do prekjuče, kada mu je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, nekoliko puta promenio svoj iskaz, što ukazuje na to da on pokušava da se vadi na ludilo.

PRIZNAJE DA JE TIPOVAO

"Na prvom saslušanju je bio veoma drzak i samouveren, tvrdio je da on nema nikakve veze sa zločinom. Potom, kada su mu predočeni određeni dokazi, u priču je uvukao i svoja dva sina. Govorio je da su mu oni saučesnici, pa preko tofa da nisu ništa znali i na kraju da su možda oni zakopali novac, otet od ubijenih Đokića", kaže izvor i nastavlja:

"Goran Džonić je u svom poslednjem iskazu u policiji navodno priznao da je tipovao Đokiće, ali da je na to bio primoran i da su ga ucenjivali jedan policajac i braća K.M. i K.M. koji su poznati kriminalci iz Moravca, kojima je nakon njegove izjave određen pritvor".

Meptani Moravc kažu da su ubeđeni da je Goran četvoricu muškaraca upleo u zločin samo da bi umanjio svoju krivicu i na neki način sebi olakšao položaj.

"Svi znamo da je Goran otišao u invalidsku penziju kao psihički bolesnik, ali pitanje je da li je on stvarno bolestan ili nje to mućku odradio, jer je kao komandir vatrogasne stanice činio neka krivična dela, pa je potegao veze samo da se izvuče. I sada će da potegne, da se brani kao da je bio lud. On je spreman na sve", pričaju pojedine komšije Džonića dodajući da nemaju loše mišljenje o njegovim sinovima, smatrajući da oni nisu učestvovali u masakru.

