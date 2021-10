Sve o vakcini protiv korone "Moderna" koja u novembru stiže u Srbiju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Još ranije je najavljeno, a danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da "Moderna" vakcina protiv korone stiže u novembru u tu zemlju.

"Bićemo prva zemlja u Evropi koja će imati i lijek protiv korona virusa", najavio je srpski predsjednik i dodao:

"Nabavili smo nove ljekove, nabavljamo i MSD, to je lijek koji ćemo posle Amerike biti prva zemlja u Evropi koji ćemo imati. To su pilule koje koštaju 400 i nešto dolara koji mi nabavljamo za naše ljude. Nadam se da će i naša Agencija za ljekove odobriti upotrebu i imaćemo ga već za mjesec dana", rekao je Vučić.

Građanima Srbije trenutno su na raspolaganju četiri vrste vakcina - njemačko-američka "Fajzer/Biontek" (iRNK), ruska "Sputnjik V" (vektorska), kineska "Sinofarm" (inaktivisana) i britansko-švedska "AstraZeneka" (vektorska).

Jedna od prvih kojje su razvijene u svijetu, a sada dolazi u Srbiju je vakcina "Moderna", proizvedena u SAD, a koja je, kako prozvođač navodi, 94,1 odsto štiti od zaražavanja koronom nakon druge doze.

Šta treba znati o ovom cjepivu?

"Moderna" je takođe iRNK vakcina, a djeluje slično kao "Fajzer" i fokusira se na spajk protein korona virusa.po nekim istraživanjima je čak i efikasnija. Da bi bilo jasnije šta je spajk protein, zamislite korona virus kao jednu lopticu, koja ima izbočine po sebi, a te izbočine su upravo spajk proteini. Te izbočine odnosno proteini omogućavaju virusu da uđe u ćelije, kako bi se razmnožio, a to radi tako što se "kači" za receptore u ljudskim ćelijama – posebno za ćelije u plućima. Na ovaj način virus "upada" u zdrave ćelije i inficira ih.

"Fajzer" i "Moderna" vakcine spremaju tijelo da se izbori sa infekcijom, a da zapravo ne unesete virus u organizam. One djeluju tako što daju tijelu instrukcije da naprave spajk proteine, a informacije o tome nosi preko molekula RNK. Ovaj molekul izgleda kao komad trake na kojima se nalaze instrukcije za pravljenje proteina.

O tome kako koja vrsta vakcina štiti od kovida, objasnio je srpski naučnik koji živi i radi u Americi, dr Miloš Babić.

"'Fajzer' i 'Moderna' su izbacile prve vakcine koje koriste najmoderniju RNK tehnologiju. U ovim vakcinama se nalaze male kuglice od masti; u centru se nalazi kapljica slane vode u kojoj plivaju molekuli RNK. Kada ta kapljica uđe u tijelo, naše ćelije je progutaju. RNK bude uništena posle par sati do par dana, ali u međuvremenu navede našu ćeliju da proizvede nekoliko virusnih proteina. To imunom sistemu izgleda kao da je ta ćelija inficirana virusom, i on podigne uzbunu, i počne da pravi antitijela. Onda, kada pravi virus dođe do organizma, imuni sistem ima spreman odgovor, i lako se odbrani."

"Moderna" sadrži veću količinu iRNK u odnosu na "Fajzer" vakcinu, a studije su pokazale da je ovo cjepivo pokrenulo snažan imuni odgovor i kod novih mutacija korone, posebno britanske. Jedna belgijska studija došla je do rezultata da oni koji su vakcinisani "Modernom" imaju više nego duplo antitijela od onih koji su primili cjepivo "Fajzer/Biontek", piše njemački magazin "Fokus" na svom internet-portalu.

Moderna se primjenjuje u dvije odvojene doze sa razmakom od 28 dana.