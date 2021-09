Danica Drašković je u jednom od retkih intervjua govorila bez dlake na jeziku o Slobodanu Miloševiću, Zoranu Đinđiću, SPS-u, Vojislavu Šešelju, Koštunici, Tijaniću, Miri Marković. Nije izbegla nijedno pitanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Profimedia/MN Press

Danica Drašković, supruga lidera SPO Vuka Draškovića, retko daje intervju. Tačnije skoro nikad se ne oglašava za medije. Nekada nije bilo tako. Iz tog perioda ostaje upamćen intervju u kome je bez dlake na jeziku govorila o SPS-u, Zoranu Đinđiću, Vojislavu Koštunici, Slobodanu Miloševiću, Aleksandru Tijaniću, politici...

Od početka razgovora je nastupila oštro i otresito. Na konstataciju da je svojim napisom u poslednjem broju "Srpske reči" o lideru Demokratske stranke Srbije, na određeni način, "destruirala opozicioni blok koji nastupa pod nazivom 'Zajedno'", ona kaže:

"Nemam takav utisak, zato što taj opozicioni blok i ne postoji. Sve je samo u fazi razgovora. Dakle, ne mogu da oslabim nesto čega nema. Koalicija koja može da se raspadne zbog jednog teksta jedne novinarke iz jednog niskotiražnog lista i ne treba da postoji. Takva koalicija nema budućnosti. Ako tu koaliciju može da rasturi Danica Drašković i njeno pisanje, kako bi sutra ta ista koalicija povela ovu državu, ovaj narod i izvela Srbiju u svet."

Ona je tada napomenula da postoji generalna strategija koja podrazumeva razbijanje Vuka Draškovića i SPO od osnivanja naše stranke do danas.

"Tu generalnu strategiju vode takozvani nezavisni intelektualci Beograda, potpisnici raznovrsnih apela na čelu sa Dobricom Ćosićem i Živoradom Stojkovićem, ljudima koji imaju uticaja na dve demokratske stranke koje već šest godina pokušavaju da smanje Srpski pokret obnove, da smanje njegovo biračko telo i njegov politički uticaj. A razlog je ideološke prirode. Nije mi jasno zašto je, na primer, jedan Matija Bećković igrao na Vojislava Koštunicu za vreme Deposa. Koštunica se nikada nije zalagao ni za rehabilitaciju četničkog pokreta, ni za rehabilitaciju generala Mihailovića, niti je bilo šta svojim političkim radom tome doprineo. Njegov antikomunizam je deklarativne prirode. Tome smo svi svedoci", rekla je tada Danica Drašković.

U odbranu ovog stava Danca Drašković kaže da Koštunica "nikada nije organizovao nikakav protest protiv ove vlasti (Slobodana Miloševića, prim. aut.)", niti je, kako ističe, učestvovao u protestima koje je SPO organizovao.

"Takođe, neka se ne shvati lično, gospodin Koštunica nije učestvovao u protestima kada smo Vuk i ja bili uhapšeni i zlostavljani. Protiv toga se digao čitav demokratski svet. U sličnoj situaciji ja bih sasvim drugačije reagovala", rekla je ona.

Posle konstatacije novinara da ju je Đinđić nazvao desparadosom, da je Vuk Drašković Vojislava Šešelja nazvao fašistom, a Šešelj Vuka i Đinđića izdajnicima, usledilo je i direktno pitanje - kako mislite da narod glasa za ljude koji se tako međusobno "časte"?

"Pa neka ne glasa. Da vam kažem, ja ne mislim da treba stvarati koaliciju po svaku cenu. To je moje lično mišljenje. Kada bih se ja pitala, nikada ne bih ušla u koaliciju sa Zoranom Đinđićem, sa Vojislavom Koštunicom još manje, a sa Vojislavom Šešeljom nikada. Lično mislim da su Đinđić, Koštunica i Šešelj odgovorni za bombardovanje Srba u Bosni i za mnoge žrtve. Da nije bilo njihove političke podrške Radovanu Karadžiću pre bombardovanja, on bi možda popustio, vratio oružje kao što ga je vratio nakon bombardovanja. Time bi se spasili mnogi životi", rekla je ona.

Na pitanje da li je to rekla Vuku, Danica kaže da on zna njeno mišljenje, ali podvlači - to je samo moje mišljenje.

"Mislim da ta koalicija nema budućnost i to ne sme da se spaja, jer je to nespojivo. U pitanju su politički trgovci koji se udružuju sa Srpskim pokretom obnove, ne zato što ga vole, ne zato što misle da je naš program dobar i sve ono što smo mi radili šest godina, nego da bi istrgovali sebe, da bi se zaboravilo pečenje vola na Palama, da bi se zaboravila podrška Karadžiću, ratni pokliči i slavljenja ulaska u Srebrenicu, slavljenja ulaska u Vukovar, da bi sebe oprali preko SPO-a. Ja to nikada ne bih dozvolila da sam na mestu Vuka Draškovića", rekla je ona.

O tome šta je onda alternativa, ona je istakla da je alternativa da u Srbiji pobedi opcija koja je prava srpska opcija, a to je "građanska demokratska Srbija."

"Neka pobedi kada Srbija bude zrela za to. Srbija danas nije zrela za to. Nismo mi za to krivi. Reći cu i zašto sam ja protiv koalicije i praktično, a da ne govorim o svojim političkim opredeljenjima koja su dijametralna. Praktično bi se dogodila opština Vračar. Šta se dogodilo na Vračaru? Mi smo isto tako u Deposu 1992. godine poklonili Koštunici mesta, kao što on sada traži da mu se ponovo poklone. Čim su se završili izbori, Đinđić i Koštunica su bili malo jači od nas i oni su nas sa dva glasa isterali. Mi tamo ne postojimo. Mi smo tamo opozicija kao i SPS. A oni vladaju tom opštinom zahvaljujući našim glasovima. Da li je to ono za šta mi treba da se borimo? Ne, nikako", rekla je Danica Drašković i dodala:

"Ja jesam za to da se SPS skine, ali ne po svaku cenu. Ne po cenu novog rata, što je program Demokratske stranke Srbije koja uporno zagovara sukobe i osuđuje Ameriku i celokupni demokratski svet. Mislim da bi meni lično i mojoj političkoj borbi mnogo gore bilo pod Koštunicom nego pod Miloševićem. Zamislite sada da je Koštunica bio predsednik države i da sam napisala o njemu to što sam napisala, sigurno bih već bila u zatvoru. O Slobodanu Miloševiću sam svašta pisala i pišem. On me je i zatvarao, ali Koštunica bi, izgleda, bio još gori."

Upitana da objasni na osnovu čega zasniva takav stav, Danica Drašković kaže:

"Pogledajte ovu reakciju. Na šta ovo liči? Znači li to da novine u državi kojom bi vladao Vojislav Koštunica moraju da pišu samo ono što se sviđa Vojislavu Koštunici? Da li su oni zaboravili šta je demokratija, šta je sloboda štampe ili uopšte nikada nisu ni znali šta je to.

Pogledajte šta se radi kraljevskoj porodici u Britaniji, šta se piše o Klintonu i njegovoj ženi... To je sloboda štampe. Ja odgovaram za to što napišem, ali to s politikom moje stranke nema nikakve veze."

I nije se zaustavila na tome. Imala je još ponešto da kaže o Koštunici.

"Kada je smenjivao predsednika opštine koji je bio član SPO-a njegovi odbornici su i javno glasali na toj skupštini zajedno sa SPS-om, a protiv SPO-a. O tome niko ne piše. Piše se o Srpskom pokretu obnove, o Starom gradu, o Savskom vencu, o Vukovim pregovorima sa Miloševićem, a o Koštunici niko ništa. Zašto? Je li on sveta krava? O čemu se ovde zapravo radi? Gospodin Vojislav Koštunica bi pregovarao i sa Miloševićem, ali Milošević neće sa njim. Tu nema nikakve sumnje, to se vidi na primeru Zvezdare. Mada ja ne vidim ništa loše u pregovorima", rekla je Danica Drašković.

U pomenutom intervjuu koji je avgusta meseca 1996. izašao u NIN-u, pomenula se i izjava tadašnjeg ministra informisanja Aleksandra Tijanića koji rekao da se Danica Drašković srela sa Mirom Marković.

- Raspitujući se o vašem susretu, čuo sam da je susret upriličen u ulici Palmira Toljatija broj 3 kod jednog srpskog biznismena. O čemu ste u tom trosatnom razgovoru razgovarali? Mislim da je to vrlo važan susret, bez obzira šta se misli o vama i šta se misli o gospođi Marković, upitao je novinar.

- Da vam kažem, Luka (Luka Mičeta, novinar, prim.aut.) nećete me naterati da priznam da je bilo ono čega nije bilo. Bez obzira na vaše lepe reči, do tog susreta, nažalost, nije došlo.

- Naši izvori tvrde da je tog susreta bilo.

- Toga susreta nije bilo.

- Poznajuci neke odnose na našoj javnoj sceni, mislim da ministar Tijanić ne bi smeo baš tako flagrantno da zaobiđe istinu.

- Znate šta, to je Tijanićeva nesigurnost. Tijanić ne zna da li mi imamo neke odnose sa Miloševicem i sa Mirom i da li mu ja u tim odnosima mogu pokvariti neke poslove pošto sam ga oterala sa mesta direktora "Politike", kako on kaže.

U tom intervjuu je Danica Drašković otkrila da je Milošević prihvatio da ona bude postavljena za ministra informisanja. Ipak, pregovori između SPO i SPS su propali.

"Jeste, gospodin Milošević je to prihvatio. Zašto ne bi prihvatio moje postavljenje na mesto ministra na kojem se ništa ne može uraditi. Šta može danas Tijanić da uradi? Sta bi Danica Drašković mogla da uradi?", upitala se ona.

Potom je Danica Drašković prokomentarisala tvrdnje Tijanića da ona želi njega "seksualno da zlostavlja".

"Komentarišući naš susret kada je hteo da me bije ispred kafea 'Freska' i pošto mu to nije uspeo jer sam uspela da pobegnem i pozvala policiju, on je iskonstruisao monstruoznu priču kako ja njega hoću da zlostavljam seksualno. Glupost.

- Da je Tijanić hteo da vas tuče, imam utisak, da biste bili biveni pre dolaska patrole?, upitao je novinar.

- Uspela sam da pobegnem. Vi kao da me ne slušate. Što se pak tiče seksualnog zlostavljanja, mogu samo da kažem da pojava gospodina Tijanića kod mene kao i kod svih normalinih žena ne izaziva seksualni nagon već samo nagon za povraćanjem.

- Možete li za reč "povraćanje" da nađete neku drugu?

- Ne mogu, ne možete vi mene sada da ispravljate jer ja zaista to osećam kad vidim gospodina Tijanića, i zbog njegovog fizičkog izgleda, i zbog njegovog političkog ubeđenja, i zbog delatnosti kojom se bavi."

I tim rečima se završio intervju sa Danicom Drašković. Da li je za nešto bila u pravu?