Senta Milenković je bio surovi profesionalac. Više od 10 godina čuvao je život Slobodana Miloševića. O tome nikada javno nije želio da govori. Sem jednom.

Izvor: Profimedia

Senta Milenković bio je glavni tjelohranitelj nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Slobina sjenka, tako su ga neki zvali. Čovjek od najvećeg Miloševićevog povjerenja.

O svom poslu, posebno o onom dijelu kada je bio lični Miloševićev tjelohranitelj, nije želio da govori nikad. Skoro nikad. U jednom pokušaju intervjua, u razgovoru za Njuzvik, Senta je umio da kaže i nešto što je moglo da zagolica javnost, da im barem na tren odškrine vrata i pusti ih da zavire i vide kako je to bilo čuvati život jednom od najmoćnijih ljudi na ovim prostorima.

Jedna od stvari koje je Senta otkrio je bio odgovor na toliko postavljeno pitanje - da li je ili nije snimljen kako na Gazimestanu iza Miloševićevih leđa stoji sa pištoljem za pojasom.

"I za onu čuvenu fotografiju na Gazimestanu tokom proslave 600 godina Kosovskog boja, kada sam na bini stajao iza predsjednika. Ostalo je upisano da sam držao ruku na dršci pištolja ispod sakoa. Glupost. Duvao je vjetar i jednostavno sam pokušavao da namjestim sako. Nikakav pištolj. Besmisleno bi bilo da sam ga nosio jer su okolo i u masi naši ljudi sve pokrivali. Tako se radi. Ali, eto, ta laž je ostala upisana kao istina. I šta očekuju? Da demantujem u medijima da sam nosio pištolj? Svašta", rekao je Milenković.

Nije želio da mnogo govori o Milopševiću i njihovom odnosu. Može se reći da nije želio da o tome uopšte išta kaže. Samo je u jednom trenutku izustio:

"Kako bi otvorio vrata od kuće i izašao, odmah sam znao kakvog je raspoloženja.“

O djeci Slobodana Miloševića, Marku i Mariji i onome što su i nisu radili, Senta je kratko rekao da je i tu svakojakih laži napisano.

"Da li misliš da sam, kada me predsjednik pozove usred noći i pita gdje su Marko ili Marija, smio da kažem - ne znam. Naravno da sam znao. Svaki njihov korak. I s kim su i gdje se nalaze 24 sata dnevno. Morao sam da imam izvještaje o njihovom životu i ponašanju, s kim se druže, šta rade. Nije tu bilo sve besprekorno, ali znam šta je tačno, a šta izmišljotina o njihovom životu", naveo je Milenković.

Dotakli su se i ubistva premijera Zorana Đinđića. Novinar Njuzvika mu je pomenuo kako je svojevremeno Dušan Mihajlović, ministar unutrašnjih poslova iz tog vremena, na pitanje o bezbjednosti premijera Đinđića odgovorio kontrapitanjem - A šta je trebalo da uradim? Da kažem Đinđiću da mu je najbolje rešenje da ga čuva Senta Milenković? On to nikad ne bi prihvatio, a ovi oko njega bi me razapeli.

Objašnjavao je Mihajlović kako je bilo nemoguće urazumiti čelnike DOS, objasniti im da je Senta profesionalac i da najviše zvaničnike ne mogu niti znaju da čuvaju stranačka obezbjeđenja.

Senta to nije želio da komentariše ali je naveo primer kako je izgledalo kad Milošević negde krene. Milošević nije mogao da krene van kuće dok u Sentinim rukama ne budu svi izveštaji o tome da li su duž uobičajene trase ispražnjeni svi kontejneri, da li ima zastoja u saobraćaju, da li se negdje popravlja asfalt, da li je pukla vodovodna cijev, bilo šta neobično ili bilo ko sumnjiv.

Pomenuo je i šta se jednom dogodilo u Švajcarskoj. Naime, nedaleko od hotela u Ženevi u kojem su bili smješteni obavljali su se ulični radovi. Milošević je, naravno, bio dobro čuvan, ali je Senti to djelovalo nedovoljno. Pozvali su švajcarske kolege i zamolili za jače policijsko obezbjeđenje. U vrlo kratkom roku stigao je odgovor švajcarske policije koja je navela da je prema njihovoj procjeni postojeće obezbjeđenje dovoljno i da nema procjena koje ukazuju da bi predsjednik Srbije mogao da bude ugrožen. Naveli su i to da ako naša strana misli drugačije mogu da se angažuju dodatne snage ali da će to koštati nekoliko hiljada franaka po satu. Naši su odustali od te ideje.

Tokom razgovora je tek uzgredno rekao da su kriminalci na razne načine pokušavali da stupe u kontakt s njim, da se zbliže, preko njega obezbijede neke beneficije, upoznaju nekog važnog iz neposrednog Miloševićevog okruženja. Kako je napomenuo to nije dozvolio ni policajcima s kojima je radio ili s njima trenirao.

Podsjetimo, Senta Milenković preminuo je 2016. u 61. godini, u Kliničkom centru u Beogradu, od posljedica svinjskog gripa.