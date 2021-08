Dragan Nikolić u jednom intervjuu otkrio šta je javno poručio Slobodanu Miloševiću ali i otkrio šta se desilo posle toga.

Jedan od najboljih srpskih glumaca Dragan Nikolić rođen je na današnji dan 1943. godine. Dve godine pre njega, na isti dan, rodio se i nekadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević.

Gaga je u jednom intervjuu ispričao šta je jednom prilikom poželeo Miloševiću za rođendan.

"Ono što je zanimljivo u vezi mog rođendana, taj 20. avgust je bio rođendan i predsednika Slobodana Miloševića, jedino je on bio dve godine stariji. U vreme kada je to bilo i opasno reći, kada je on bio na vlasti, zvali su me novinari koji su znali da smo istog dana rođeni. Zvali su me i pitali šta bih poručio predsedniku za rođendan. Rekao sam da mu želim ono što i sebi - puno zdravlja i da što pre ode u penziju. I nije me poslušao, a ko zna šta bi bilo da jeste. To su objavili ali mi nije falila dlaka sa glave", rekao je tom prilikom Dragan Nikolić.

Ono što je zanimljivo je da su i Milošević i Nikolić preminuli istog dana - 11. marta ali u razmaku od 10 godina.

I pored velikog broja TV i filmskih uloga, Gagu najviše publika pamti po seriji “Otpisani”, za koje je Nikolić rekao da su važna tačka u njegovom životu.

“Imao sam već nešto iza sebe, Obraz uz obraz, nekoliko filmova, ali pojavili su se Otpisani. Aca Đorđević je insistirao da ja igram Prleta. Tu se prvi put pojavio Voja Brajović kome sam ja odmah proreko karijeru. I bio je jedan od najpopularnijih glumaca tog vremena. To su bili holivudski uslovi snimanja", rekao je Nikolić.

Gaga se u tom intervjuu prisetio kako su umeli da se šale sa Mikijem Manojlovićem kome se te šale i nisu baš dopale.

"Bilo je zezanja naravno. Miki Manjlović je bio talentovan i dobar drug ali smo vrlo brzo shvatili da možemo da ga ložimo na neke stvari jer je bio malo sujetan. Bio je malo uvredljiv. Tako Voja Brajović, Berček i ja kupimo stolice u robnoj kući, one na rasklapanje i damo scenografu Veljku Despotoviću da napiše naša imena pozadi. I onda sutradan ujutru kad krene snimanje mi kažemo Rajku klaperu koji je bio zadužen i bio deo te igre da nam iz kamiona skine naše stolice. Miki gleda sve te stolice i kaže - Rajko a gde je meni stolica? A Rajko kaže - izvini Miki, drug direktor reko samo za glavne glumce. Miki se onda naljuti, pa hoće da napusti snimanje”, ispričao je svojevremeno Gaga u intervjuu za TV 23.

Gaga je često voleo da, kada je slobodan, svrati u omiljeni kafić gde bi posedeo i popričao sa prijateljima. Ali ponekad bi se pobunio kad su glavne teme bile priče o tome ko od čega boluje.

"Ima jedan kafić u mom komšiluku i tu svakodnevno sedimo. Ali nekad imam utisak da sedim u čekaonici neke bolnice - samo se priča o nekim bolestima, o nekim prostatama. Alo bre dosta, neću da slušam. Kad doktor na TV krene da priča o simptomima neke bolesti ja promenim program. Spadam u one ljude koji kad čuju da doktor priča o simptomima neke bolesti, već se sutra razbole od te iste bolest. Nisam hipohondar ali baš zato im i kažem - mi ko da smo u čekaonici bolnice Dragiše Mišović samo pričamo o bolestima, dijetama..."

Ispričao je i šta ga posebno tišti. Kao neko ko nije voleo da priča i eksponira svoj privatni život bolelo ga je kada pročita i vidi u medijima neistine o sebi i svojoj porodici.

"Prikažu u jednom listu kuću na moru sa velikim bazenom i napišu da je to kuća Milene Dravić i Dragana Nikolića a oni snimili neki hotel u Boki. Ili - Milena i Dragan prodali kuću na Rosama, a nikad nismo imali kuću nego stan, za dva miliona evra. Ja se javim glavnom urendiku jer vi to nas tipujete? Je l' vi to hoćete da nas neko ubije? Vi znate da sada ima narkomana koji bi ubili za 20 evra a vi meni u džep stavljate dva miliona", ispričao je Gaga.

Na kraju razgovora otkrio je da je i pored svega veoma emotivan.

"Jesam emotivan. Imam osećaj za pravdu. Tako sam baždaren. Što sam stariji sve se više oko nekih stvari raznežim. Mogu da ti kažem da mi na himnu krenu suze", ispričao je svokjevremeno Dragan Nikolić.