Pred Apelacionim sudom u Beogradu otpočela je ključna sjednica za razmatranje žalbi na presudu kojom je Pljevljak osuđen na šest godina zatvora zbog planiranja diskreditacije svjedoka saradnika, pri čemu se na ročištu nisu pojavili ni on ni njegov brat Duško.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Darko Šarić, koji je osuđen na šest godina zatvora zbog pokušaja diskreditacije svjedoka saradnika u drugom postupku za šverc kokaina, Nebojše Joksovića, odlučio je da ne prisustvuje sjednici u Apelacionom sudu u Beogradu, koja je počela danas sa razmatranjem žalbi tužilaštva i odbrane na tu presudu.

U sud, kako se saznaje, nije došao ni Šarićev mlađi brat Duško Šarić, koji je istom presudom osuđen na godinu dana zatvora. Inače, optuženi nisu u obavezi da prisustvuju ovim sjednicama, a u njihovo ime žalbe zastupaju advokati.