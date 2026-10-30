Nakon ubjedljive pobjede Studentske liste na izborima, studenti najavljuju poslednjih 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta uoči skupa u Novom Sadu, uz poruku: "Vrijeme odgovornosti je došlo".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Studentska organizacija okupljena oko Instagram profila "blokada_pravni" najavila je da će održati poslednjih 16 minuta tišine na raskrsnici ispred Pravnog fakulteta. Ova simbolična akcija održaće se dan uoči velikog skupa u Novom Sadu, kojim će se obilježiti dvogodišnjica pada nadstrešnice, a dolazi u trenutku značajnih promjena na političkoj sceni, neposredno nakon ubedljive pobjede Studentske liste na izborima održanim 25. oktobra.

U saopštenju objavljenom na njihovoj stranici, studenti ističu uvjerenje da je "vrijeme odgovornosti konačno došlo".

"Zato smo odlučili da, dan pred skup u Novom Sadu kojim ćemo obilježiti dvogodišnjicu pada nadstrešnice, poslednji put održimo 16 minuta tišine na raskrsnici ispred Pravnog fakulteta", navodi se u objavi.

Pogledajte fotografije sa jedne od blokada raskrsnice kod Pravnog fakulteta

Ovaj potez studenata dobija dodatnu težinu s obzirom na nove političke okolnosti. Podsjetimo, izborni trijumf Studentske liste 25. oktobra dao je mladima i akademskoj zajednici snažan mandat za delovanje, a insistiranje na pravdi i utvrđivanju odgovornosti za tragedije koje su potresle javnost ostaje jedan od temelja njihove borbe.

Iz ove organizacije iskoristili su priliku da iskažu zahvalnost svima koji su ih podržavali u dosadašnjim aktivnostima van institucija.

"Zahvaljujemo se svim građanima koji su zajedno sa studentima svakodnevno podsjećali javnost na ono zbog čega smo ovu borbu započeli", poručili su studenti, te na kraju saopštenja uputili poziv građanima riječima: "Vidimo se u subotu!"

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