Novoimenovani vršilac dužnosti urednika Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković objasnio je razloge za smenu osam urednika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novoizabrani vršilac dužnosti urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) Borivoje Uskoković potvrdio je danas za Udruženje novinara Srbije (UNS) da je smijenio osam urednika jer, kako je naveo, nijesu radili u skladu sa javnim interesom i novinarskom profesijom.

Uskoković je za UNS rekao da je smijenio urednika sajta RTS-a Zorana Stanojevića, urednicu emisije „Srbija danas“ i dopisništva Vesnu Šiljegović, urednicu Jutarnjeg i Beogradskog programa Nikolinu Rakić, urednika emisije „Oko“ Gorislava Papića, urednicu Redakcije za dijasporu Suzanu Gvozdenović i urednike Dnevnika 2 Milicu Nedić, Dušana Ubovića i Ružu Jeremić Turudić.

„Javnost je dugo prozivala ove ljude i većina je odlučila da javni servis mora da radi u interesu građana, jer su oni naši vlasnici. Najkraće rečeno – nije se radilo u skladu sa javnim interesom i našim zanatom“, rekao je Uskoković.

Na pitanje da li je i sam izabran u skladu sa propisima, Uskoković je odgovorio da je imenovanje glavnog urednika u nadležnosti direktora i da je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić to učinila na predlog sindikata i Studentske liste.

Prema njegovim riječima, na sastanku na kojem se razgovaralo o imenovanju učestvovali su predstavnici sindikata „Nezavisnost“ i „Strukovnog sindikata“, kao i nekoliko nereprezentativnih sindikata.

Uskoković je naveo da je za imenovanje saznao nakon održanog sastanka, a da mu je rečeno da je povjerenje dobio, između ostalog, zato što je bio jedan od kandidata na konkursu za generalnog direktora RTS-a.

(N1/Mondo)