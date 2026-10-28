Ivica Dačić izjavio je da su bezbjednosne službe odranije pratile napadača na žandarma ispred ambasade Izraela u Beogradu.

Izvor: MUP

Maloljetno lice, za koje se sumnja da je iz Šapca, napalo je noćas pripadnika Žandarmerije ispred Ambasade Izraela u Beogradu. Napadač je, prema navodima ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivice Dačića, uzvikivao "Alahu akbar" i nasrnuo na žandarma sa dva noža. Pripadnik Žandarmerije je u samoodbrani usmrtio napadača, dok je tom prilikom zadobio lakše povrede.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić potvrdio je da se napad dogodio 15 minuta posle ponoći, nakon čega je u Srbiji proglašen najviši, crveni stepen opasnosti od terorizma.

"Maloljetno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uz povike 'Alahu akbar' nasrnulo je na pripadnika Žandarmerije i napalo ga sa dva noža", izjavio je Dačić.

Pripadnik Žandarmerije je tokom napada zadobio posjekotinu na licu, a prema rečima ministra, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Dačić: Bezbjednosne službe pratile napadača

Ivica Dačić izjavio je da su bezbjednosne službe odranije pratile napadača i da je, prema njihovim saznanjima, bio pristalica Islamske države.

"Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša služba ga je pratila i poznato je da je bio pristalica Islamske države. Na svom Instagram profilu držao je crnu zastavu i znak Islamske države", rekao je Dačić.

Ministar je naveo da je istraga u toku i da se radi na utvrđivanju svih okolnosti napada.

Nakon napada ispred Ambasade Izraela, Dačić je naložio podizanje nivoa bezbjednosne prijetnje od terorizma na najviši stepen.

"Imajući u vidu da se teroristički napad dogodio na našoj teritoriji, kao ministar unutrašnjih poslova koji je za to nadležan, podigao sam nivo opasnosti od terorizma na najviši mogući nivo, odnosno na crveni stepen", izjavio je Dačić.

Ova odluka podrazumeva pojačano prisustvo i kontrolu policijskih snaga na lokacijama od posebnog bezbjednosnog značaja, uključujući infrastrukturne objekte, državne institucije i mjesta na kojima se okuplja veći broj građana.

Drugi napad ispred Ambasade Izraela u dvije godine

Podsjetimo, ovo je drugi napad na pripadnika Žandarmerije ispred Ambasade Izraela u Beogradu u poslednje dvije godine.

Izvor: Ustupljena fotografija

Prvi se dogodio 29. juna 2024. godine, kada je Miloš Žujović, čije je versko ime bilo Salahudin, samostrelom ranio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića u vrat. Jevremović je tada u samoodbrani upotrebio službeno oružje i usmrtio napadača.