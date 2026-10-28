Nosilac Studentske liste poslao je jasnu poruku penzionerima, naglasivši da su stečena primanja ustavom zaštićena kategorija i da niko nema pravo da dira u materijalnu sigurnost onih koji su gradili zemlju.

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Ilija Srdanović, prvi na studentskoj izbornoj listi, obratio se penzionerima porukom u kojoj je istakao da niko ne može da im oduzme ono što su stekli tokom života i rada.

"Dragi naši penzioneri, kao otac četvoro djece i sin dvoje ponosnih penzionera, hoću da vam kažem sledeću istinu. Ono što ste vi stekli stvarajući ovu zemlju ne može niko da vam oduzme. Penzije su vaše zagarantovano pravo po Ustavu i zakonu", poručio je Srdanović.

Njegovo obraćanje stavilo je u prvi plan pitanje penzija i prava najstarijih građana, kojima su ova primanja često osnovni izvor prihoda.