Kako se navodi, Milatović je u razgovoru istakao da Crna Gora i Srbija imaju zajednički interes da unapređuju međudržavnu saradnju, gradeći odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, otvorenom dijalogu i konkretnim rezultatima.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović razgovarao je telefonom sa Ilijom Srdanovićem, prvim predstavnikom Studentske liste u Srbiji, kao i sa Radomirom Saičićem i Dejanom Šoškićem, kojima je čestitao na izbornoj pobjedi i povjerenju koje su im građani ukazali.

“Tokom razgovora, predsjednik Milatović iskazao je podršku reformskim procesima u Srbiji, naglašavajući spremnost Crne Gore da, na osnovu sopstvenog iskustva u procesu evropskih integracija, pruži konkretnu podršku Srbiji, uz puno uvažavanje prioriteta i odluka njenih građana”, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjendika.

Kako se navodi, Milatović je u razgovoru istakao da Crna Gora i Srbija imaju zajednički interes da unapređuju međudržavnu saradnju, gradeći odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, otvorenom dijalogu i konkretnim rezultatima.

“Posebno je naglasio da bliske istorijske, porodične i kulturne veze dvije države predstavljaju snažan temelj za dalje jačanje bilateralnih odnosa i razvoj saradnje u oblastima od zajedničkog interesa”, zaključuje se.