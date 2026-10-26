Nosilac "Studentske liste", Ilija Srdanović oglasio se povodom upada na televiziju "Informer".

Izvor: darko cirkov / Darko Ćirkov / Profimedia

Nosilac "Studentske liste", Ilija Srdanović oglasio se na zvaničnom Instagram profilu povodom upada na televiziju "Informer".

Srdanović je pozvao mir, dostojanstvo bez nasilja, kao i do sada.

"Poštovani sugrađani, molimo vas da ostanete do kraja izbornog procesa, a i nadalje, mirni i dostojanstveni kakvi ste do sada bili. Izbori još nisu završeni, izborni rezultati nisu proglašeni", rekao je on.

"Moramo ostati dostojanstveni do kraja. Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja. To vas moli vaša 'Studentska lista' i vaš studentski pokret. Živjela Srbija", zaključio je Srdanović.

(MONDO)