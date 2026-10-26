Građani upali u televiziju "Informer", Dragan Vučićević molio policiju da reaguje.

Izvor: informer printscreen

Grupa od više desetina građana je večeras oko 18.30 časova upala u televiziju "Informer". Glavni i odgovorni urednik ove televizije Dragan Vučićević je tokom emisije "Kolegijum" zvao policiju i molio za pomoć.

Građani su se svađali sa Vučićevićem i novinarima "Informera" nakon čega su ga izveli iz zgrade. Poziv na protest ispred zgrade "Informera" uputilo je nekoliko zborova iz Beograda.

"Hajde da zajedno održimo kolegijum", naveli su u pozivu građanima na protest.

Pogledajte fotografije upada u zgradu televizije "Informer"

Vidi opis Građani upali u televiziju "Informer": Prekinut program, Dragan Vučićević molio za pomoć (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Informer tv printscreen Br. slika: 13 13 / 13

Među okupljenim građanima je i Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Kako se može vidjeti na televiziji "Informer", policija je nešto prije 19 časova stigla na lice mjesta. Dragan Vučićević je zamolio Iliju Srdanovića, nosioca liste "Studentska lista - Studenti pobeđuju" koja je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, da ga zaštiti.