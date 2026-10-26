Aleksandar Vučić se obratio javnosti nakon upada građana u zgradu "Informera" i izvođenju glavnog i odgovornog urednika Dragana Vučićevića.

Izvor: Informer tv/avucic/printscreen

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se večeras na svom "Instagram" nalogu povodom napada na zgradu "Informera" kada su građani izveli glavnog i odgovornog urednika Dragana Vučićevića. Nakon izvođenja Vučićevića, izbio je sukob policije sa građanima zbog čega je Vučić apelovao na smirivanje tenzija.

"Poštovani građani, večeras smo pratili nasilje bez presedana, monstruozno nasilje je upad na 'Informer'. Ovo je napad na slobodu javne riječi, zanimljivo je da niko ne smije da kaže riječ o tome.

Ćuti Evropska unija, ćute svi. Ćute mnoga novinarska udruženja, kolege novinari pošto valjda imaju pravo da se iživljavaju nad Draganom Vučićevićem.

Da smo mi to uradili sa televizijama 'N1' i 'Nova S', koje su govorile 10 puta groznije stvari od bilo čega što je Vučićević govorio, bili bismo prozvani da smo ponajgori nasilnici i diktatori. Međutim, ovde ima nešto mnogo opasnije.

Dragan Vučićević je pozvao i prvog na listi, Srdanovića, i pitao ga da mu pomogne. On to nije želio da učini, imamo posla sa opasnim i neodgovornim ljudima koji misle da svi treba da ih se plaše.

Grdno su se prevarili, postoje ljudi koji su kroz sve ovo prošli 2000. godine. Ne plašimo ih se, suprotstavićemo im se čuvajući integritet.

Ovo vam samo govori koliko je bilo malo potrebno, samo jedan dan, i to od trenutka kada smo priznali i čestitali izbore što oni nisu uradili nijednom za 14 godina. Oni ne znaju šta će sad sa tim, pa ako mogu nekoga da maltretiraju

Hvala nekolicini časnih policajaca koja je htjela da uradi svoj posao, ostali su hteli da se dodvore novim vlastima. Nama ostaje da se pripremimo za dugu, tešku i mučnu borbu iz koje ćemo izaći kao pobjednici", rekao je Vučić.

Da podsjetimo, “Studentska lista” je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju 25. oktobra. Prema posljednjim rezultatima, osvojili su 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

Deo građana je večeras protestovao ispred zgrade "Informera" i oko 18 časova su upali u zgradu. Nakon svađe sa glavnim i odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem su ga izveli iz zgrade nakon čega je izbio sukob sa policijom.

Pogledajte fotografije upada u zgradu "Informera"