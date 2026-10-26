Marta Kos čestitala je Iliji Srdanoviću, nosiocu liste "Studentska lista - studenti pobeđuju", pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Izvor: Christophe Licoppe/European Commission/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je danas da je razgovarala sa nosiocem liste "Studentska lista - studenti pobeđuju" Ilijom Srdanovićem, kome je čestitala na pobjedi na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Kos je nakon sastanka na svom nalogu na mreži X navela da je EU spremna da podrži novu vladu Srbije u napredovanju na evropskom putu. Dodala je da je sa Srdanovićem razgovarala i o tome "koliko je važno izgraditi povjerenje".

Na parlamentarnim izborima održanim juče u Srbiji, "Studentska lista - Studenti pobeđuju" osvojila je 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, dok je na drugom mjestu bila lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa osvojenih 38,8 odsto glasova, odnosno 103 mandata.