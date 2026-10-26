Prvi na listi Studenti pobjeđuju Ilija Srdanović kazao je da su oni vjerovali i cijelo vrijeme govorili da će rezultat parlamentarnih izbora u Srbiji biti ovakav.

Izvor: Youtube/NOVA S/Screenshot

Studentska lista ubjedljivo je pobijedila vladajući SNS Aleksandra Vučića na današnjim izborima, a Srdanović je najavio da će raditi na boljim odnosima sa susjedima i međunarodnom zajednicom.

"Mi smo sve vreme, za vreme predizbornog procesa, ispitivali puls naše nacije direktnim kontaktom, očiju u oči, približavajući se našim građanima. Oni su nas upoznali kao ljude, a mi smo od njih dobili informaciju šta njima nedostaje. To je pretočeno, pretočeno u studentski program. I oni su verovali u ono što im mi govorimo. Mi smo znali i sve vreme govorili da će rezultat biti takav", kazao je Srdanović u izjavi za TV Vijesti.

On se osvrnuo i na izborni rezultat kakav je malo ko očekivao.

"Zamislite koliki je to siguran rezultat, kad je osoba koja je u crni veo istorije zavila Srbiju, deceniju i po i duže, otišla zasluženo na smetlište. Ali nećemo o tome. Pravićemo bolju Srbiju, na dobrobit naših građana, na bolje međudržavne odnose sa susedima i sa čitavom međunarodnom zajednicom. Hvala svima", poručio je on.