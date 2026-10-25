Na parlamentarnim izborima u Srbiji najviše glasova osvojila je lista "Studentska lista - studenti pobeđuju".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Srbiji su večeras u 20 časova zatvorena biračka mjesta na vanrednim parlamentarnim izborima. Građani su imali priliku da se opredijele za jednu od 18 izbornih lista, na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata za 250 mjesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima imalo je 6.451.292 upisanih birača, a glasalo se na 8.392 biračka mjesta. Glasanje je trajalo od 7 do 20 časova, a nakon zatvaranja biračkih mjesta počelo je prebrojavanje glasova.

Svi birači koji su se u trenutku zatvaranja biračkog mjesta u 20 časova zatekli na biračkom mjestu ili neposredno ispred njega, u redu za glasanje, moći će da ostvare svoje biračko pravo i glasaju i nakon 20 časova.

Prema prvim preliminarnim rezultatima koje je objavio Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Ipsos, na parlamentarnim izborima u Srbiji najviše glasova osvojila je izborna lista "Studentska lista - studenti pobeđuju" - 52,1 odsto glasova, odnosno 138 mandata.

Na drugom mjestu je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa 39,3 odsto, odnosno 104 mandata za Ujedinjenu Srbiju.