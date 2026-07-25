Ljubiša Karović, putnik na letu "Rajanera", preživio je dramatičan incident kada je djelimično ispao iz aviona, sada traži pravdu.

Izvor: društvene mreže

Oštećen motor, polomljen prozor, rupa na trupu aviona, ali i rane i modrice na tijelu – slike su koje u svojoj arhivi niko ne želi. Dvije sedmice nakon incidenta na letu „Rajanera“ na liniji Solun–Minhen, 61-godišnji Ljubiša Karović, sa kragnom za vrat, prikuplja dokaze i planira tužbu, ali prije svega traži odgovor na pitanje – ko je odgovoran za to što je, prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama svjedoka, oko dva minuta virio iz aviona „Boing 737“.

„U ovom trenutku istražni organi sprovode istragu. Očekujemo da ćemo za otprilike 30 dana dobiti odgovor o tome šta se dogodilo i ko je odgovoran“, rekao je Karovićev advokat Vasilis Cijaras i dodao da je u Solunu već pokrenuta krivična istraga.

Advokat ističe da su odmah nakon incidenta angažovali tehničkog stručnjaka, koji je, zajedno sa vještacima koje su odredili nadležni organi, pregledao avion, fotografisao oštećenja i prikupio dokumentaciju.

„Na osnovu toga imamo radnu hipotezu. Nijesam tehničko lice, ali prema mom viđenju situacije, fragment iz motora probio je oplatu motora, zatim udario u prozor koji se razbio i izazvao dekompresiju putničke kabine“, rekao je Cijaras, napominjući da je to za sada samo hipoteza i da se čekaju zvanični izvještaji.

Sličnost sa incidentom iz 2018. godine

Cijaras kaže i da postoje sličnosti između ovog događaja i incidenta koji se 2018. godine dogodio na letu američke kompanije „Sautvest erlajns“, kada je 43-godišnja žena poginula, a više osoba povrijeđeno.

„Tada je fragment iz motora probio oplatu i udario u trup aviona, što je dovelo do dekompresije. Na osnovu dokaza kojima raspolažemo, smatramo da bi isti scenario mogao biti i ovdje, ali to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo dok ne dobijemo izvještaje NTSB-a i drugih agencija“, naveo je advokat.

Tužba bi mogla da bude upućena na više adresa

Od zvaničnog izvještaja zavisi i to koga će tužiti, kao i koliku odštetu će tražiti.

„Postoji više načina da se dođe do odštete. Na primjer, mogli bismo da tužimo i ‘Boing’ ili ‘Dženeral elektrik’, koji je, koliko ja znam, zajedno sa CFM-om, proizvođač motora… Trenutno smo u ranoj fazi postupka, tako da pitanje odštete u ovom trenutku nije glavno. Ali sigurno je da ćemo tražiti značajnu odštetu od svih koji budu odgovorni — ‘Rajanera’, ‘Boinga’ i drugih. Naravno, pod uslovom da se utvrdi njihova odgovornost, a mi smatramo da je vrlo vjerovatno da ona postoji“, istakao je Cijaras.

Vidi opis "Mogli bismo da tužimo i Boing ili Dženeral elektrik": Oglasio se advokat Srbina koji je preživio dramu u avionu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: air plus news/X Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: air plus news/X Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: air plus news/X Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: air plus news/X Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: air plus news/X Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: air plus news/X Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zaključci iz istrage ili krizni PR?

Prije nekoliko dana u medijima su se pojavile navodne informacije iz istrage.

Vlasnik i generalni direktor „Rajanera“ Majkl O’Liri izjavio je da preliminarna istraga ukazuje na to da je, kako se pretpostavlja, došlo do oštećenja motora usljed udara stranog predmeta prilikom polijetanja iz Soluna. Ipak, kako prenosi Bi-Bi-Si, naglasio je da to još nije moguće sa sigurnošću potvrditi.

O’Liri je rekao i da je motor na 18 godina starom avionu „Boing 737“ bio u potpunosti servisiran i remontovan tokom prethodne dvije godine.

Advokat Ljubiše Karovića ističe da je O’Liri iznio lični stav, a ne zaključak oko kojeg postoji saglasnost istražnih organa. Dodaje i da je američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) kritikovao javno iznošenje detalja iz istrage koja još traje.

„Ako pogledate snimke objavljene u svim medijima, vidi se da je to bio neki tvrd, metalni predmet, jer je oštećeno mnogo lopatica, a jedna čak nedostaje na turboventilatoru motora“, rekao je Cijaras.

Prema njegovim riječima, pretpostavlja se da se nešto unutar motora otkačilo ili slomilo, nakon čega su ti djelovi izazvali dodatna oštećenja i stvaranje novih fragmenata.

Šta tvrdi „Rajaner“, a šta svjedoci

Tvrdnje „Rajanera“ o mogućem uzroku incidenta nijesu jedino što Karović i njegov advokat osporavaju.

Oni navode da nije tačna tvrdnja vlasnika kompanije da nijedan putnik nije bio izvučen iz aviona, nazivajući takvu izjavu „besmislenom“.

Cijaras kaže da svjedoci govore suprotno.

„Putnica koja je sjedjela pored Karovića potvrdiće da ga je, zajedno sa još jednim putnikom, Albancem, vratila u avion nakon što je usljed dekompresije bio djelimično izvučen napolje“, rekao je advokat.

Prema njegovim riječima, Karovićeva glava i desna ruka bile su izvan aviona oko dva minuta, na visini od oko 15.000 stopa i pri brzini od približno 560 kilometara na sat.

To, kako tvrdi, potvrđuju i njegove povrede – modrice ispod desnog pazuha, kao i povrede glave i ramena.

„Kada je prevezen u bolnicu, njegova supruga je, prije nego što je razgovarala sa bilo kim, izjavila da je bio izvučen iz aviona. To je evidentirano u medicinskoj dokumentaciji“, tvrdi Cijaras.

Karović tvrdi da mu „Rajaner“ nije pružio pomoć

Iz avio-kompanije saopšteno je da je njihov tim za brigu o korisnicima u stalnom kontaktu sa porodicom od trenutka incidenta.

Advokat Cijaras navodi da je kompanija poslala nekoliko imejlova i obavila nekoliko telefonskih razgovora sa njegovim sinom, koji je kupio karte za let.

„Direktnog kontakta sa Karovićem nije bilo, iako je gotovo sedam dana bio u bolnici. Nijednom ga nijesu posjetili niti pokušali da ga kontaktiraju“, rekao je advokat.

On tvrdi da „Rajaner“ nije ponudio ni materijalnu, ni psihološku, niti bilo kakvu drugu podršku njegovom klijentu, kao i da tokom leta nije bilo pomoći kabinskog osoblja.

„Nijedna stjuardesa nije prišla da ga pita kako se osjeća. Onesvijestio se, tražio je vodu, ali je jedinu vodu dobio od drugih putnika. Koliko mi je rekao, jedina pomoć člana posade pružena mu je tek nakon slijetanja, kada su na aerodromu već čekala vozila Hitne pomoći“, naveo je Cijaras.

Dodao je da je pilot svoj posao obavio profesionalno i da je avion bezbjedno prizemljen.

Tvrdi da nije premješten na drugo mjesto

Advokat osporava i tvrdnju da je Karović nakon incidenta premješten do svoje supruge, koja je sjedjela nekoliko redova iza njega, kako bi se udaljio od oštećenog prozora.

„Moj klijent je sve do slijetanja sjedio na sjedištu koje se nalazi blizu njegovog, u istom redu“, tvrdi Cijaras, pozivajući se na izjave svjedoka i video-snimke.

On navodi i da mu niko iz posade nije obezbijedio ljekarsku pomoć tokom leta, već da se jedan oftalmolog javio tek nakon što su putnici pitali ima li među njima ljekara.

Karović je, prema riječima advokata, tokom leta tri puta gubio svijest, a nakon nedjelju dana provedenih u bolnici i dalje nosi kragnu za vrat.

„Ljekari su mu rekli da postoji mogućnost da će biti potrebni dodatni pregledi, pa čak i operativni zahvat“, kazao je Cijaras.

Pored fizičkih povreda, Karović navodi da je pretrpio i veliku psihičku traumu. Vlasnik fabrike aluminijuma iz Srbije godinama je putovao avionom, ali sada kaže da ne može ni da zamisli ponovni let.