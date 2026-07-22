Američki istražni organ saopštio da još nije utvrđeno šta je dovelo do odvajanja dijela motora i pucanja prozora aviona tokom leta iz Soluna. U incidentu je povrijeđen srpski državljanin Ljubiša Karović.

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Američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da u istrazi incidenta na avionu Boing 737 kompanije Rajaner još nije isključio mogućnost da su starost letjelice ili održavanje mogli imati ulogu.

Ova informacija suprotna je ranijoj izjavi izvršnog direktora Rajanera Majkla O'Lirija, koji je rekao da prvi nalazi ukazuju na oštećenje izazvano stranim predmetom, a ne na problem povezan sa starošću aviona ili servisiranjem.

Predsjednica NTSB-a Dženifer Homendi navela je u pismu O'Liriju da istraga još nije završena i da nijedan mogući faktor nije isključen.

„NTSB nije donio takvu odluku, a naši istražitelji još nisu isključili pitanje starosti ili servisiranja kao faktora koji su mogli doprinijeti ovom događaju“, napisala je Homendi, pozivajući direktora Rajanera da se uzdrži od daljih javnih komentara o istrazi.

Istraga se odnosi na incident od 10. jula, kada se tokom leta iz Soluna u Grčkoj prema Njemačkoj odlomio dio motora i razbio prozor aviona. Zbog gubitka pritiska u kabini letjelica je morala prinudno da sleti.

O'Liri je ranije rekao da prvi nalazi ukazuju na mogućnost udara stranog predmeta tokom polijetanja, ali je naglasio da to još nije definitivno potvrđeno.

Avion je star 18 godina, dok je njegov motor, prema riječima direktora Rajanera, u potpunosti servisiran i remontovan u posljednje dvije godine. NTSB bi nacrt izvještaja trebalo da objavi u narednih nekoliko nedjelja, nakon čega će uslijediti detaljnija analiza.

U ovom incidentu povrijeđen je državljanin Srbije Ljubiša Karović, koji je zadobio povrede tokom prinudnog slijetanja aviona.