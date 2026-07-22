Uhapšen muškarac koji je kidnapovao maloljetnu djevojčicu u Leskovcu, njena majka u ispovijesti otkrila šta se tačno dogodilo i kako je njena ćerka uspjela da pobjegne.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Doidam 10/Shutterstock

U Leskovcu je uhapšen muškarac (64) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo polno uznemiravanje nad djevojčicom (13). Kako je saopštila njena porodica, djevojčica je krenula da kupi hleb kada ju je on presreo i ugurao u svoj automobil, a za "Blic" se oglasila majka napadnute djevojčice koja je na svu sreću uspjela da pobjegne i pozove pomoć.

Prema riječima M. J., majke djevojčice, ona je uspjela da pobjegne kod rođaka i dozove pomoć. Nakon toga obaviještena je i policija.

„Ja sam bila na poslu. Dijete je krenulo po hljeb u prodavnicu.

On ju je zaustavio i pitao: 'Šta radiš?' Ona je rekla: 'Idem u prodavnicu da kupim hljeb.'

Dijete kaže da ju je ugurao u kola, zaključao vrata i da su krenuli. Ona je pitala: 'Gdje idemo?'

On je rekao: 'Idemo na sladoled kod mene kući.' Djevojčica je rekla: 'Neću da idem kod Vas na sladoled, mama i tata treba da mi dođu s posla, treba da kuvam kafu'“, započela je potresnu ispovijest majka napadnute djevojčice.

Kako dalje navodi majka djevojčice, iako se ona protivila odlasku kod muškarca, on ju je ipak odvezao do svoje kuće. Djevojčica je uspjela da iskoristi trenutak njegove nepažnje i pobjegne.

„On ju je odvezao kod sebe kući. Odmah čim su ušli, otvorio je frižider da uzme sladoled, a ona je rekla: 'Ja neću sladoled, ja moram stvarno da idem kući.'

Dijete je izašlo na ulazna vrata, jedva otvorilo veliku kapiju, krenulo da vrišti i otišlo kod naših rođaka. Oni su odmah pozvali policiju. Treba doživotno da bude kažnjen“, dodala je majka.

O jezivom slučaju oglasio se i komšija koji se zatekao u blizini. Opisao je šta je vidio.

„Mogu da vam kažem da je pokupio dijete, stavio ga u kola i, koliko sam čuo, djevojčica je dala takvu izjavu: da je zaključao vrata i poveo je kući ili gdje već, to ne znam. Ne mogu da tvrdim šta je poslije bilo. Ali da tuđe dijete staviš u auto, tu nema opravdanja“, ispričao je komšija.