Grupa navijača pretukla maloljetnika u Beogradu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Goran Arbutina

U Beogradu je u srijedu 16. jula oko 21 čas pretučen maloljetnik (16) kada su ga tri zasad nepoznate osobe ubacile u automobil i prijetile mu da će ga izbosti, saznaje "Telegraf". Prema informacijama pomenutog portala, sumnja se da je u pitanju navijački sukob jer su napadači pitali pretučenog maloljetnika da li navija za Partizan.

Oni su maloljetnika presreli u naselju Kaluđerica nešto posle 21 čas kada su ga ubacili u vozilo. Pitali su ga da li je navijač Partizana i kada im je odgovorio da nije, odvezli su ga na drugu lokaciju i prijetili su mu da će ga izbosti.

Potom su tražili da otključa telefon. Jedan od napadača mu je pregledao telefon, dok su druga dvojica šamarala maloljetnika.

On je nekako uspio da se otrgne i da im pobjegne, ali je njegov telefon ostao kod njih. Zadobio je lakše tjelesne povrede dok je bježao od trojice napadača - oguljotine na nogama i laktovima.

Zasad nisu poznati napadači. Istraga je u toku.