U jezivom nasilju na Zvezdari, pijana ćerka (48) pretukla je majku (68), a potom na nju pustila psa koji joj je nanio teške povrede. Nasilnica je uhapšena.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jezivo porodično nasilje dogodilo se juče na Zvezdari kada je ćerka udarala majku, a potom na nju pustila psa.

Kako saznaju mediji, ćerka N. M. (48) je, u alkoholisanom stanju, nasrnula na majku M. M. (68) udarajući je u tijelo, nakon čega ju je vukla i čupala za kosu.

Nakon toga, na majku je skočio i ćerkin pas koji ju je ugrizao za ruku, nanijevši joj tako teške tjelesne povrede.

N. M. je uhapšena i određeno joj je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, da bude sprovedena na saslušanje u nadležno tužilaštvo.