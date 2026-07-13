Zemljotres jačine 2,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Prokuplje.

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Zemljotres jačine 2,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Prokuplje. Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda zemljotres se dogodio u 15.02 časova.

"Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti", navodi se na sajtu Seizmološkog zavoda.

Epicentar zemljotresa bio je u mjestu Babin Potok.