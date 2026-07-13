Zemljotres jačine 2,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Prokuplje.
Zemljotres jačine 2,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Prokuplje. Kako se navodi na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda zemljotres se dogodio u 15.02 časova.
"Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti", navodi se na sajtu Seizmološkog zavoda.
Epicentar zemljotresa bio je u mjestu Babin Potok.