Zemljotres jačine 3,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros područje kod Leskovca. Za sada nema informacija o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.

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Zemljotres je registrovan nešto prije 10 časova na području jugoistočne Srbije. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar se nalazio oko šest kilometara od centra Leskovca, na koordinatama 42,95 severne geografske širine i 21,91 istočne geografske dužine.

Prema raspoloživim informacijama, hipocentar zemljotresa bio je na vrlo maloj dubini, praktično na površini tla. Nadležne službe prate situaciju, a za sada nema prijava o pričinjenoj šteti ili povrijeđenim osobama.