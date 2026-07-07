Vasilije Gačević, osumnjičen za ubistvo MMA borca Stefana Savića, uhapšen je u Barseloni nakon višednevnog nadzora španske policije.

Izvor: MMA savez Srbije/MUP Srbije

MMA borac i srpski reprezentativac Stefan Savić (23) ubijen je na Dorćolu u noći između 24. i 25. februara 2024. godine. Napadači, koje su snimile nadzorne kamere i za koje je utvrđeno da su Vasilije Gačević i Marko Daničić, odmah su se dali u bjekstvo.

Njihovo hapšenje uslijedilo je gotovo dvije godine nakon ubistva. Marko Daničić je uhapšen u Grockoj u januaru ove godine nakon što se nekoliko dana ranije vratio u zemlju sa ličnom kartom svog brata, dok je Gačević lociran u Barseloni dok je čekao prijatelja da mu donese novac da bi nastavio dalje bjekstvo.

Izvor: Printscreen

Vlasti Srbije, kako pišu španski mediji, zatražile su međunarodnu pomoć, pa je za Gačevićem raspisana crvena Interpolova potjernica. Ubrzo potom je Srbija zatražila i pomoć od španske policije, nakon što su prikupili informacije koje ukazuju da se Gačević krio upravo u toj državi.

Pripadnici odsjeka za potragu za bjeguncima dobili su operativnu informaciju da se Gačević nalazi u Barseloni. Sumnjalo se da se skriva i da čeka prijatelja koji bi mu donio novac kako bi mogao da nastavi bjekstvo, a da nigdje ne ostavi finansijski trag.

Sredinom januara, pripadnici odsjeka za begunce uspeli su da lociraju moguće skrovište srpskog bjegunca. Prema njihovim saznanjima, boravio je u turističkom apartmanu u samom centru Gotičke četvrti.

Inspektorima je "problem" pravilo to što danima nije izlazio iz smještaja. Policajci su tri dana, kako pišu španski mediji, neprekidno nadzirali objekat sve dok 19. januara nisu primijetili muškarca, koji je odgovarao opisu osumnjičenog, kako izlazi iz apartmana noseći kutije sa picom.

Kada su policajci pokušali da ga uhapse, Gačević je navodno bacio kutije sa picom na njih i dao se u bijeg kroz uske ulice Gotičke četvrti. Dao se u bjekstvo pred brojnim turistima i prolaznicima.

U jednom trenutku, kako pišu mediji, iskoristio je otvoren ulaz u zgradu u ulici Carrer de les Caputxes gde je pokušao da se sakrije. Međutim, dvojica pripadnica odsjeka za bjegunce - policajac i policajka, pronašli su ga i uhapsili.

Iako je u međuvremenu pustio dužu kosu kako bi promijenio izgled, utvrđeno je da je riječ o bjeguncu - Vasiliju Gačeviću. Gačević se nalazi u pritvoru i čeka se njegovo izručenje Srbiji.

Izvor: MUP Srbije

Stefan Savić izboden 19 puta

Majka ubijenog mladića je potvrdila da je Stefan izboden 19 puta.

"Ološi su ga izboli 19 puta i pobjegli. Takvi nikada ne idu sami, zato što su to ološi koji bodu sa strane i iza leđa. Znate, kada me je majka jednog od ubica nazvala rekla je: 'Ja ne znam šta se desilo'. Izgleda da je to jedna od brojnih stvari koje ona nije znala o svom sinu. Vjerujem da nije upućena ni u ostala dešavanja u njegovom životu. Toliko je brinula o njemu", rekla je Jasmina ranije.

Snimljeno ubistvo

Na snimku koji traje nešto manje od 2 minuta, vidi se Stefan kako bježi dok ga jure dvojica muškaraca. Kako se vidi na snimku, Stefan skreće u Dunavsku ulicu, za njim i dvojica napadača koji ga savladavaju - jedan sa jedne, drugi sa druge strane.

Tačno 30 sekundi kasnije, dvojica napadača se vraćaju, šetajući Dobričinom ulicom i otimaju se oko nekog predmeta na sred ulice. Sve vrijeme opušteno hodaju, kao da 10 sekundi ranije nisu ubili mladića, a drugog teško ranili.

"Stefan je uboden ispred kluba dok je bio okrenut leđima"

Osnovano se sumnja da su osumnjičeni došli su do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa ubijenim Stefanom Savićem, Vasilije Gačević je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da bježi.

Gačević i Daničić su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela da bi mu zatim Vasilije Gačević zadao više uboda nožem po tijelu i nogama uslijed kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo.

"Stefan je uboden ispred kluba dok je bio okrenut leđima. Njegova rana je neprestano krvarila dok je trčao i pokušavao da se spasi od svojih napadača. Zbog teške povrede, Stefan više nije mogao da izdrži i napadači su ga sustigli i krvnički ubili, izboli su ga više od 15 puta", naveo je izvor upoznat sa slučajem.