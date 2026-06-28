Nakon noćašnjeg curenja amonijaka u Guči, mještani svjedoče o drami i gasu od kog nije moglo da se diše. Evakuisano je sedam osoba, a četiri su u bolnici. Kvar na hladnjači je uspješno saniran.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović, ilustracija

Jako teška i napeta noć je iza stanovnika Guče, posebno mještana koji žive u Ulici Prvomajskoj, nakon što je došlo do akcidenta i curenja amonijaka u jednoj hladnjači koja se tu nalazi. Mještani opisuju kako je sve izgledalo.

"Žena me probudila oko jedan sat poslije ponoći. Prozori su nam ostali otvoreni i počeo je da se širi jak i opor miris. Čim me je probudila, odmah sam osjetio da je u pitanju amonijak. Rekao sam joj da uzme dijete i odmah smo izašli napolje. Međutim, stigli smo do kapije i tu je bio kraj. Više nije moglo da se diše, niti sam mogao da držim oči otvorene. Vratili smo se, sišli u podrum, a onda je došao moj otac. Utrčali smo u auto i otišli", rekao je za RINU mještanin Žarko Paunović.

Njegova ćerkica je u ovom akcidentu lakše povrijeđena i zadržana je na posmatranju u Opštoj bolnici u Čačku.

"Rekli su da ostane bar jedan dan kako bi se sve detaljno ispratilo", dodao je Žarko.

Njegov otac Milenko kaže da su mu ljudi prenijeli kako je sve izgledalo oko jedan sat poslije ponoći.

"Rekli su mi da je baš jako puklo, a da se onda pojavio oblak gasa u pravcu kuća koje se nalaze u blizini, a u jednoj od njih živi i moj sin sa porodicom. Čim su me pozvali, odmah sam došao. Izašao sam iz auta svega nekoliko metara do kapije i morao sam da se vratim jer nije moglo da se diše. Srećom, imao sam zaštitnu masku, ušao sam u podrum, pomogao im i svi smo utrčali u auto i otišli u selo", rekao je Milenko.

Predsjednik Opštine Lučani Milija Milenković kazao je da su, kada su oko sat poslije ponoći stigli na lice mjesta, vatrogasne ekipe i ekipe Hitne pomoći već bile na terenu.

"Kada smo prišli, vidjeli smo da je sigurnosni ventil izbio. Vjerovatno je došlo do velikog pritiska unutar sistema i taj ventil je bukvalno spriječio veću nezgodu. Ekipe su uspjele da vrate ventil i saniraju kvar, ali su ostale da dežuraju na terenu", rekao je Milenković.

Sedam osoba javilo se u Dom zdravlja u Guči, od kojih su četiri prebačene u bolnicu u Čačku radi daljih ispitivanja. Niko nije životno ugrožen.