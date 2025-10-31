Bojana Belivuk je u roze kesama donela hranu i piće Veljku Belivuku.
Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, označenog kao vođa kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, silovanje i trgovinu drogom i oružjem, je uslikana od strane reportera "Kurira" kako nosi dvije crne kese u pritvor u Ustaničkoj ulici u Beogradu. U kesama su bili hrana, piće i garderoba koje po pravu ima da mu donosi dva puta mjesečno.
"Bojana Belivuk došla je do ulaza u pritvor, odnosno na prijavnicu, samo kako bi predala pakete, odnosno dvije kese koje je nosila sa sobom. Riječ je o hrani i piću, sokovima naravno. Ona nije ulazila unutra, niti je išla suprugu u posjetu.
Kao i svi drugi pritvorenici, i njih dvojica imaju pravao na dva paketa mjesečno, ali i da im neko svaki dan na prijavnicu donosi ručak. Propisana su stroga pravila šta može da se unese, a šta ne i svi moraju da ih se pridržavaju. Sve što se donese i preda prolazi strogu kontrolu, kako se ne bi unijela neka nedozvoljena sredstva", objasnio je izvor "Kurira".
Da podsjetimo, Bojani Belivuk i Tanji Miljković, supruzi Marka Miljkovića, označenog kao drugu osobu u hijerarhiji klana Veljka Belivuka, sudi se zbog sumnje da su novac koji su njihovi muževi zarađivali putem kriminala ulagali u legalne tokove, odnosno u kuće, stanove, automobile i nakit. Obe su dosad negirale krivicu i govorile su da su oduvijek štedjele novac.
Belivukova žena ušla u pritvor sa roze kesama: Pogledajte šta je odnijela Velji Nevolji (Foto)
