Oglasio se otac Danke Ilić nakon podignute optužnice za ubistvo.

Protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića Viši sud u Zaječaru potvrdio je optužnicu za ubistvo Danke Ilić (2) u Banjskom Polju. Tim povodom, pričali smo sa Milošem Ilićem, ocem male Danke, koji je za Telegraf rekao da želi da se ova agonija završi što prije i da optuženi dobiju kaznu koju zaslužuju, ali da mu bolna činjenica da i dalje ne zna gdje je tijelo njegove ćerke - "ne da mira".

"Čuo sam da je potvrđena optužnica, to sam i očekivao i bilo je vrijeme da se to dogodi, da se ova agonija završi što prije i da dobiju kaznu koju zaslužuju", rekao je on, a kako je navedeno, tužilaštvo je u optužnici predložilo da ih sud osudi na kazne doživotnog zatvora.

"Jedino bih volio da saznam gdje je tijelo moje ćerke, da možemo Ivana i ja da je sahranimo ili barem da nađemo mir koliko toliko", kazao nam je Miloš Ilić drhtavim glasom.

Podsjetimo, optužnicom se Srđan Janković i Dejan Dragijević terete za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca. Inače, sud je donio rešenje o potvrđivanju optužnice na koje postoji pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice još nije pronađeno. Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti tijelo devojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević preminuo je 7. aprila u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

