Jedan od optuženih za ubistvo Danke Ilić uhvaćen u laži.

Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka optuženi su za jezivo ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, što su obojica prvobitno priznali pred policijom, a kasnije Dragijević djelo opisao do detalja pred tužilaštvom. Međutim, tokom ponovnog davanja iskaza, Dragijević je uhvaćen u laži, što je tužiocu bilo dovoljno da upotpuni optužnicu koja je podignuta 24. septembra.

"Dragijević je 11. jula odlučio da promijeni iskaz kada je tražio da ponovo svjedoči i u potpunosti je tada negirao djelo. On je izjavio da djevojčicu nikada nije vidio, a da je 26. marta rekao ocu i bratu da je bio na mjestu na kom je djevojčica nestala, ali ne i da ju je ubio, jer kako je rekao u iskazu, to se nije desilo. Tužilac mu je tom prilikom postavljao dodatna pitanja, a na pitanje da li su on ili Janković prali vozilo kojim je djevojčica, navodno, udarena, rekao je da nisu, što se ispostavilo kao netačno", kaže izvor.

Podsjeća da je video-snimkom utvrđeno da su u krugu firme prali vozilo 29. marta, tri dana nakon Dankinog nestanka.

"Službeno vozilo su oprali samo običnom vodom i to samo spolja u petak 29. marta, što se moglo vidjeti i na skinutim video snimcima koji su poslati na vještačenje, s tim da se vidi, takođe, da unutrašnjost vozila nije čišćena", navodi se, navodno, u optužnici protiv dvojice radnika borskog JKP "Vodovod".

Tužiocu je ovo bilo dovoljno da u optužnici potkrepe krivicu Dragijevića i Jankovića, s obzirom na to da je jedan od njih uhvaćen u laži, nakon što je prvobitno do detalja opisao pred tužilaštvom kako je ubio djevojčicu, gdje je bačeno njeno tjielo, a potom i lokacije gdje je premješteno više puta, prije nego što je uhapšen zajedno sa kolegom, takođe radnikom JKP Vodovoda.

Iz tog razloga, njihovo negiranje krivice uopšte nije uzeto u obzir, smatrajući njihovu odbranu neprihvatljivom. I Dragijević i Janković su, podsjetimo, u policiji priznali djelo, s tim da se kasnije pred tužilaštvom Janković branio ćutanjem, a Dragijević je delo opisao u sitne detalje.

On je potom izjavio da je ocu i bratu sve priznao i da je uz pomoć sada već pokojnog Dalibora, tijelo djevojčice premjestio u jednu napuštenu kuću na novom Zlotskom putu. Ono što biva kasnije tokom njegovog boravka u pritvoru, učinilo je misteriju samo još većom, s obzirom na to da je naprasno odlučio da promijeni iskaz. Ipak, tužilac je u obzir uzeo prvobitno priznanje i laž u kojoj je uhvaćen kada je rekao da vozilo nisu prali posle 26. marta, na čemu se i bazira cjelokupna optužnica, napisana na 80 strana.

Inače, prema optužnici, tijelo je kasnije premjestio Dejanov otac, Radoslav Dragijević, koji se od samog početka brani ćutanjem. Njega, podsjetimo, tužilaštvo ne može da tereti za neprijavljivanje sina i pomaganje sinu, ali ga terete za pomaganje Srđanu Jankoviću i neprijavljivanje krivičnog djela koje je on počinio, s obzirom na to da je njegov sin isprva rekao da je nakon zločina sve ispričao ocu.

Tijelo devojčice do danas nije pronađeno.