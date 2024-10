Roditelji ubijene Danke Ilić demantovali su teorije da su dobili novac na račun nakon nestanka ćerke.

Miloš i Ivana Ilić, roditelji ubijene djevojčice Danke Ilić (2), razgovarali su u "lajvu" na društvenoj mreži "TikTok" o ubistvu svog djeteta i taj snimak izazvao je veliku pažnju javnosti. Oni su sa profila "Državni" razgovarali sa "Sanjabg73" više od dva sata i tom prilikom govorili su o svim teorijama zavjere koje kruže u javnosti o nestanku i ubistvu njihove ćerke.

Jedna od teorija je tvrdnja da su oni na račun dobili 30.000 evra nakon vijesti da im je ćerka nestala. Miloš Ilić je oštro demantovao te glasine.

"Ja bih volio da mi je ta cifra legla na račun, ali to se nikada nije desilo. Međutim, kod Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića je nađena poveća suma novca. Evo, supruga mi baš kaže da su kod ovoga iz Zlota, mislim da je to Dragijević, nađene velike pare. E, sad, da li su oni to skupljali vremenom, ne znam, ne zalazim u to. Znam samo da je velika cifra nađena kod njih", kazao je Miloš.

Ivana Ilić se potom dotakla teorije da se porodila u Njemačkoj i da ona sa mužem čeka da budu osuđeni osumnjičeni za ubistvo njihove ćerke, Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50), pa da se odsele u Njemačku. Prema tim tvrdnjama, njih tamo čeka stan i 100.000 eura na "tajnom" računu.

"Najgore je što ljudi vjeruju u ovakve laži", kratka je bila majka ubijene Danke.

Potom je jedan slušalac pitao da li je moguće da je Danka oteta i prodata. Miloš Ilić je rekao da taj scenario "ne pije vodu".

"Iskreno da kažem, to sa Dankom se desilo 26. marta, a Dragijević i Janković su 28. marta su bili na razgovoru u policiji. To je razlika od dva dana, a to što nema DNK tragova moje ćerke, pa oni su za ta dva dana imali vremena da ih uklone bilo čime i bilo gdje. Policija je tek posle sedam, osam, deset dana uzela da vještači njihov službeni automobil, a ljudi za tih deset dana mogu da uklone bilo šta", objasnio je Miloš Ilić.

