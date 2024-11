Dankin otac je potom dodao da niko iz porodica optuženih nije izjavio saučešće, kao i da je na početku bilo teško i da izađu na ulicu, ali da im je obraz čist.

Miloš Ilić, otac ubijene devojčice Danke Ilić (2) iz Bora, nedavno je ponovo gostovao u lajvu na Tiktok profilu "Državni", nakon što je prvim obraćanjem sa suprugom privukao veliku pažnju javnosti.

"Kako ljudi znaju da li je Ivana pustila suzu ili nije? Da li su bili tu da vide? Snimili su nas kad smo išli sinu da kupimo igračku, pa su rekli da idemo u Grčku, a išli smo do lokalne prodavnice da mu kupimo igračku. Tu nema greške, ljudi u policiji rade svoj posao. Ivana je više vremena provela u policiji nego ja. Dešavalo se da danonoćno budemo u policiji, od 8 ujutru do 2 ujutru, dešavalo se da ljudi iz policije dođu usred noći po nas. Nema drugi scenario, kad priznaš nešto, kad ti i kolega prizna da ste sve to napravili, šta više ima da se priča? Čitao sam optužnicu i te ključne stvari koje su navodili na ispitivanju. Nema šta da se priča", odgovorio je Miloš Ilić na pitanje o teorijama zavjere.

Dodao je da je siguran da će jednom saznati šta se dogodilo sa njegovom ćerkom.

"Jedan od njih dvojice će na prvom ročištu "propjevati" sve. To sam 99 odsto siguran. Ne znam zašto ne kažu gdje je. Možda Dragijević iz Zlota i stvarno ne zna gdje je. Ja tvrdim da postoji ta treća osoba i da je to taj deda koji na društvenim mrežama stavlja broj računa da mu se pomogne, a kada ga pitaju za moje dijete, on se smije, on je zlo. Nema empatiju", naveo je Miloš Ilić.

Dankin otac je potom dodao da niko iz porodica optuženih nije izjavio saučešće, kao i da je na početku bilo teško i da izađu na ulicu, ali da im je obraz čist.

"Mučno mi je da idem u tu Banju, kad dobijem neki posao tamo, mučno mi je da idem, ali šta ću... Pričaju "ja bih za svoje dijete obrnuo svijet", ali pitao bih ih da se nađu u toj situaciji. Ne želim to da se ikome desi, ali pitao bih ih", dodao je Miloš.





"Sve bih dao da je živa"

"Dao bih svoj život da je ona živa, ali... Čitao sam optužnicu i šta su rekli i više nisam hteo da čitam posle toga. Rekao sam i novinarima i svima "kad se bude završio slučaj ja ću da izađem na televiziju i da kažem sve".

