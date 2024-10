Apelacini sud u Nišu odlučio je da osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić ostanu iza rešetaka.

Apelacioni sud u Nišu donio je odluku po žalbi dvoje advokata koji brane Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, optuženih da su ubili Danku Ilić (2) u Banjskom Polju kod Bora. Advokati su tražili da optuženi za ubistvo djevojčice budu pušteni iz pritvora. Apelacioni sud je odbacio njihovu žalbu, tako da će optuženi nastaviti svoj do sada sedmomjesečni boravak u Okružnom zat

voru u Zaječaru.

Advokat Živadin Bogdanović, koji zastupa Srđana Jankovića, rekao je da je Apelacioni sud odbio puštanje iz pritvora osumnjičenih za ubistvo.

"Zatraženo je puštanje iz pritvora na osnovu zakona, jer se obrazloženje za pritvor temelji da ne bi uticao na svedoke. Međutim, svedoka nema, svi su saslušani, optužnica je podignuta. Apelacioni sud je odbio zahtev", kaže advokat Bogdanović.

On dodaje da će, nakon isteka ovog određenog pritvora koji je do 30 dana, ukoliko se ponovo odredi pritvor, on nanovo tražiti ukidanje pritvora od Apelacionog suda. S obzirom na to da advokati rade po želji njihovih klijenata, obojica optuženih su tražili da izađu na slobodu.

Podsjetimo, policija je 10 dana nakon nestanka djevojčice Danke Ilić, kojoj se trag izgubio 26. marta, uhapsila Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Njima su lisice stavljene 4. aprila, a dva dana kasnije, 6. aprila uhapšeni su i Dragijevićev otac Radoslav i brat Dalibor. Dalibor je preminuo u policijskoj stanici nekoliko sati nakon privođenja, dok je Radoslav dva mjeseca proveo u pritvoru nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Četrdeset dana od smrti Dalibora, preminula je i njegova majka, a Radoslavljeva supruga Svetlana.

