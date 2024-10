Oglasili su se roditelji Danke Ilić i saopštili da vjeruju u policiju i tužilaštvo.

Izvor: društvene mreže, Društvene mreže / screenshot

Minulih dana oglasili su se Miloš i Ivana Ilić, roditelji ubijene djevojčice Danke Ilić (2) koja je nestala 26. marta ove godine u Banjskom Polju. Da podsjetimo, uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su prijetili roditeljima Danke Ilić.

"Potpuno vjerujemo u tužilaštvo i policiju! Vjerujemo i u navode optužnice protiv okrivljenih za otmicu i ubistvo naše ćerke Danke. Smatramo da protiv okrivljenih ima pregršt dokaza i ne vjerujemo da je naša Danka prodata", rekli su Miloš i Ivana Ilić.

Govorili su o više stvari. O snimku iz Beča, o navodnom menjanju iskaza Ivane Ilić, o navodnim 30, 40, 100.000 evra na računu...

"Evo, supruga mi baš kaže, nama su u policiji rekli da nada uvjek postoji. Znate kako, to kada se desilo, neki iz policije su nam izjavili saučešće, neki su nam rekli da neće da nam izjave saučešće jer nemaju to što treba da imaju. Ja sam se pomirio i sa jednom i sa drugom stranom priče, sad čekamo da vidimo", rekao je Miloš.

Ivana je govorila o svom iskazu. Upitana da li je istina da je tri puta mijenjala iskaz u policiji, odrično je odgovorila.

"Ne, ne, ne! Od prvog trenutka kada smo otišli u policiju, isti je iskaz bio i kao u tužilaštvu kada smo bili. Znači, od samog starta je bilo isto. Tako da to mijenjanje iskaza, to su gluposti. Otkako smo otišli prvog puta u policiju bilo je jedno, te isto, do tužilaštva", objasnila je Ivana.

Miloš Ilić je potom govorio da li postoje dokazi da su dvojica osumnjičenih bili na deponiji dan nakon nestanka. On je rekao da ih "ima crno na bijelo".

"Imam crno na bjielo! Imam sliku sa kuće čovjeka gdje se tačno vidi njihov automobil i oni u tom trenutku... Bijela 'panda' kako stoji. 27. ujutru... (dan posle Dankinog nestanka) ... U sedam i neki minut. I GPS ima da su oni u tom trenutku išli na deponiju. Oko 7 i 20, pola osam. Ima tu ljudi, svjedoka koji su dali izjave, da su ih vidjeli na deponiji. Da su ljudi prošli, koji su džogirali, vidjeli su ih tu. Siguran sam 100 odsto u tužilaštvo, da oni imaju debele dokaze protiv njih!", naveli su zajedno roditelji Danke Ilić.

Nakon toga su govorili o svojoj bezbjednosti. Osjećaju se ugroženo zbog brojnih teorija zavjera koje su se dosad pojavile.

"Što je najgore, svi znaju gdje živim, svi mi znaju adresu! Ne zna 200-300 ljudi, već zna cijela Srbija sada. Za sada neću da se oglašavam zato što ja šta god da kažem, to se od komarca napravi magarac. Šta god da kažem, to se obavezno izvrne. Kad se sve ovo bude završilo, izaći ćemo javno i reći ćemo šta imamo", pojasili su Miloš i Ivana.

Ivana Ilić je istakla da osjeća da su okrivljeni za nestanak njene ćerke “ostavljeni po strani, znači kao da nisu krivi”, a da se smatra da je ona “i dalje ključ svega”. "Ja sam zato prvenstveno radila taj poligraf, da bi se to svelo u normalu da kažem i da se podsjeti narod šta su oni uradili. Prvenstveno da se podsjete kako je došlo do toga, kako su oni uhvaćeni! Kada se pojavio snimak iz Beča gde je bio njihov međusobni razgovor: 'Brate, izvukli smo se!' ", rekla je Ivana Ilić.

Na pitanje o mogućnosti da je Danka oteta i prodana, Miloš je odgovorio da mu to “ne pije vodu”. "Iskreno da kažem. Znate kako, to se desilo 26. marta, a oni (policija) su njih 28. imali na razgovoru. To je ipak razlika dva dana i to što nema DNK, znači moglo je da se ukloni bilo čime i bilo gdje. Policija je nakon 7, 8, 10 dana uzela njihov auto da vještači. Ljudi, za tih 10 dana je moglo da se skine bilo šta!", rekao je Miloš Ilić.

Pogledajte fotografije potrage za devojčicom Dankom Ilić