Dječak ubica iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" danas je vršio prepoznavanje instruktora streljane u koju ga je, kako se sumnja, vodio njegov otac.

Miroslav Živković, branilac Nemanje Marinkovića, instruktora streljane u koju je dječak ubica iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", kako se sumnja, išao da uči da puca iz vatrenog oružja sa ocem Vladimirom Kecmanovićem, rekao je danas ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu da je dječak ubica vršio prepoznavanje njegovog klijenta. On je saopštio medijima da "dječak ubica nije mogao sa sigurnošću da potvrdi da li je to on".