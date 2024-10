Dječak ubica optužio roditelje za masakr koji je počinio.

Majka je stalno tražila da budem najbolji. Ljutila se i vikala kada nisam bio najbolji. Zbog toga što je stalno tražila više od mene, ljutio sam se i ja na nju. To njeno ponašanje je uticalo da uradim to što sam uradio. Da nisam imao očeve pištolje, ovo ne bih učinio.

Ovo je, kako Kurir nezvanično saznaje, danas pred Specijalnim sudom u Beogradu, tokom svjedočenja u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja dječaka ubice izjavio maloljetni ubica iz Osnovne škole Vladislav Ribnikar. Maloljetnik koji od 3. maja prošle godine kada je u školi na Vračaru ubio devetoro vršnjaka iz škole i radnika obezbjeđenja, boravi u specijalnoj zdravstvenoj ustanovi, danas je doveden da svjedoči u pratnji ljekara.

"Dječak ubica, koji je mogao da odluči da ne svjedoči u postupku protiv roditelja, na pitanje sudije da li želi da govori ogovorio je "želim". Ostao je pri iskazu da je kobnog dana uzeo dva očeva pištolja, stavio ih u ranac i krenuo u školu. Odlučio je da namjerno zakasni na prvi čas "kako bi učenici bili u učionici". Međutim, ono što je ključno, danas je izjavio da okidač za jeziv zločin koji je počinio bilo to što mu je majka stalno tražila da u svemu bude najbolji i da je njemu to jako smetalo. Rekao je da je to zahtijevanje majke da bude najbolji uticalo na njega da počini stravičan masakr. Naveo je i da, da nije imao očeve pištolje, sigurno ne bi počinio zločin", otkrio je izvor Kurira.

Kako je Kurir pisao, tokom svjedočenja, maloljetni ubica je potvrdio da je kobnog dana u školi pucao iz dva očeva pištolja, koja je 1. maja prošle godine uzeo iz ranca i stavio ih u svoju sobu. Na dan zločina, pištolje je stavio u torbu i krenuo u krvavi pohod.

Dječaka ubicu danas su u sudnici ispitivali glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, advokati, kao i porodice ubijene djece.

Prema riječima našeg sagovornika, atmosfera u sudnici je bila teška, porodice djece koju je ubio imala su i konkretna pitanja zbog čega je pucao u njihovu djecu.

Ispitivanje dječaka ubice, koje nije završeno danas, nastavlja se 17. oktobra.