Roditelji djece ubijene u "Ribnikaru" tvrde da je porodica dječaka uzrok masakra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Kurir/Zorana Jevtić/Privatna arhiva

Roditelji ubijene djece iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, na koje je 3. maja prošle godine u školskim klupama pucao drug iz razreda, saglasni su da je ključ ovog masakra u porodici dječaka.

Pošto su se u utorak majke i očevi žrtava našli "oči u oči" s maloljetnim dječakom koji je pucao na drugare na suđenju njegovim roditeljima, a na kom je on svedočio za sudskom govornicom, pojedini su smogli snage da govore o ročištu.

Napravili monstruma

Tako je Biljana Paunović, majka ubijene djevojčice, rekla za medije da krivce traži u roditeljima dječaka koji su, kako kaže, od djeteta napravili monstruma.

"Njihova kazna treba da bude primer da se to nikada više ne ponovi. Taj dječak nije imao ljubav i razumijevnje od porodice. Plus, sve to što je na internetu nalazio, od njega je napravilo monstruma koji nije za društvo", rekla je Biljana medijima i dodala:

"Mi smo znali da su roditelji krivi, ali oni i dalje glume žrtve. Trebalo je svima nama da priđu kao ljudi i kažu da su pogriješili, da su loše vaspitali svoje dijete, da kleknu i mole za oproštaj, pa da svi zajedno plačemo nad našom sudbinom. Ali ne, oni su izabrali da glume žrtve, tvrde da ništa nisu znali o planu njihovog sina. Ostaje mi samo da vjerujem da Bog postoji i da će po njegovoj volji biti kažnjeni svi koji su odgovorni za ovaj zločin."

Biljana je dodala da na suđenju ništa novo nisu saznali, te da je dječak rekao sve ono što je i ranije pričao.

"Međutim, najviše boli to što se on preko naše nedužne djece svetio roditeljima. Za mene, kao i za druge roditelje žrtava, utorak je bio jedan od najtežih dana u životu", rekla je Biljana i dodala da kod nje veliku žalost izaziva i to što suđenje nije otvoreno za javnost, kako bi bilo za "nauk svima".

I Anđelko Aćimović rekao je da stoji iza toga da sve potiče iz porodice.

"Sve ostalo se nadograđuje na dijete koje nije paženo i koje se zatrovalo raznim stvarima, a ako je i imao nešto protiv majke, rješenje je video u tome da pobije djecu koja mu ništa nisu kriva, a koja su možda u nekoj njegovoj konstrukciji bila kvaliltetnija u školi od njega", rekao je Anđelko.

Težak poremećaj

On je rekao da je cijela situacija i dalje potpuno nepojmljiva za roditelje žrtava.

"Ne postoji jasan odgovor na pitanje zašto je došlo do ovako monstruoznog zločina, ali očigledno je da je u pitanju težak poremećaj u glavi kod djeteta. Siguran sam da u našem društvu ima više ovakvih umova, samo se nisu stekli svi uslovi koje je on imao da bi ponovio takvo zlo. Ipak, čvrsto vjerujem da će sva ubijena djeca živjeti zauvijek u sjećanju, ali i kao opomena zbog čega su stradali", zaključio je.

Podsjetimo, tokom svedočenja koje je trajalo skoro četiri sata, dječak je rekao "da do realizacije vjerovatno ne bi došlo da njegov otac nije imao pištolje do kojih je lako uspio da dođe". Takođe je rekao da je majka vikala na njega i da se ljutila, te da ga je tjerala da bude najbolji.

Anđelko Aćimović: Neophodne izmjene u zakonu

Neutješni roditelji koji su izgubili decu 3. maja saglasni su da je neophodna izmjena u zakonu koja će, kako kaže Anđelko, roditeljima dati obavezu kontrolisanja i vaspitanja djeteta.

"Ne postoji rješenje koje je čarobni štapić za ovakvo zlo, već samo sistem praćenja djece i obaveze roditelja. Nije dovoljno da je djete nahranjeno i napojeno, već je kontrolisanje i vaspitanje djece mnogo važnije", jasno je istakao sagovornik i dodao da, ako neispunjavanje roditeljskih obaveza dovede do ovakvih posledica, onda roditelj mora krivično odgovarati.

"Bilo je izuzetno teško vidjeti dijete-ubicu, ubicu svoje djece. Imali smo osećaj nemoći, besa i nepravde, dok su se u našim glavama nizala pitanja 'zašto i kako je uopšte moguće da dođe do toga da nevina djeca izginu'", kaže Anđelko Aćimović.

Suzana Stanković Čikić: "Sigurna sam da nije bio odbačen od djece"

Dječak je u utorak rekao da je "planirao da masakr započne u svom odeljenju, jer se osjećao odbačeno", a u razgovoru Suzana Stanković Čikić, majka ubijenog dječaka, tvrdi da to nije istina.

"Smatram da nije bio odbačen od društva i da se nije osećao tako, pogotovo što su sva ta djeca jako voljela da se druže. U svakom slučaju, čitavo to suđenje bilo je uznemirujuće za sve učesnike, pa i za advokate koji i sami kažu da je ovo najteži slučaj viđen dosad", rekla je kratko Suzana.