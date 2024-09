Isplivali su strašni detalji sa suđenja muškarcu koji je godinama sa prijateljima silovao svoju ženu.

Izvor: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Najmlađi muškarac među optuženima za silovanje Francuskinje koju je drogirao njen suprug, rekao je na sudu da mu je "neuobičajeno" što je hrkala dok je on imao se** sa njom.

Žoan Kavaj (26) uhapšen je u kasarni francuske vojske nakon što su pronađeni njegovi podaci na uređajima koje je policija pronašla u kući Dominika Pelikota. Taj 71-godišnji muškarac, 'zvani monstrum iz Avinjona', optužen je da je skoro 10 godina drogirao svoju suprugu Žizel (71), a sve da bi je silovali desetine muškaraca.

Kavaj je jedan od 50 muškaraca kojima se sudi. U novembru 2019, Pelicot ga je pokupio i odvezao do njegove kuće. Tamo je gledao Pelikota kako ima odnose sa njegovom ženom koja je spavala. Pošto je završio, pozvao je mladića da učini isto. Kavaj kaže da je primjetio da žena 'izgleda kao da hrče', prenosi Dejli mejl.

Kavaj je na sudu rekao da je Pelikota upoznao preko veb stranice za svingere, koja je sada zatvorena.

"Rekao je da traži nekoga ko može da zadovolji njegovu ženu. Stekao sam utisak da je pristala, a on je rekao da joj to neće biti prvi put. Kad sam došao, rekli su mi da operem ruke. Skinuo sam se u hodniku, popili smo čašu viskija. Rekao mi je da zagrejem ruke na radijatoru. Ušli smo u spavaću sobu. Gospođa je bila na krevetu, gola od struka naniže. Prvo je imao odnos sa njom, a onda mi je davao uputstva, rekao je.

Kako je hrkala sve više, pitao je Pelikota šta se dešava, a on je rekao da njegova žena uzima tablete za spavanje. "To mi je bilo jezivo. Pitao sam ga da li je to normalno kada sam se vratio drugi put, ali mi nije odgovorio. To me je zabrinulo. Trebalo je da prijavim...", dodao je.

Sudija ga je pitao da li misli da muž može da da pristanak za osnose u ime svoje žene.

"Mislim da ne", odgovorio je Kavaj. Sudija je zatim pročitao opis video snimka Kavaja i Žizel Pelikot. U jednom trenutku se činilo da je čak i sudija imao poteškoća sa čitanjem i glas mu je nekoliko puta pukao.