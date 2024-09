Policija je otkrila najmanje 92 slučaja silovanja koja su počinila 72 muškarca.

U Francuskoj je počelo suđenje za zločin koji je šokirao javnost. Dominik Peliko (71) optužen je da je podvodio svoju drogiranu suprugu, Žizel Peliko, koju je silovao i organizovao da je seksualno zlostavlja na desetine muškaraca. On je pronalazio nepoznate osobe preko interneta i zatim ih vrbovao da dođu u njegov dom i seksualno zlostavljaju žrtvu (72).

Poslednjih deset godina naizgled idiličnog braka, njen muž Dominik joj je u večernje obroke sipao tablete za spavanje, a zatim pozivao strance da je siluju, pred objektivom njegove kamere, dok je ona bila u nesvijesti. Policija je otkrila najmanje 92 slučaja silovanja koja su počinila 72 muškarca. Tokom istrage je identifikovano njih 50, kojima se sudi zajedno sa mužem, navodi Dejli mejl.

Žrtva, koja sada ima 72 godine, saznala je za zlostavljanje tek 2020. godine i to nakon što ju je obavijestila policija. Ovo užasavajuće otkriće dovelo ju je do potpunog mentalnog sloma i do ivice samoubistva. "Mogla je da se odluči za zatvoreno suđenje, ali to bi njeni napadači željeli. Ipak, suđenje će za nju biti pravo mučenje", rekao je njen advokat Antoan Kamu.

Ona će na suđenju prvi put vidjeti videodokaze zlostavljanja. Vlasti su počele da sprovode istragu nad Dominikom nakon incidenta u septembru 2020. godine, kada ga je obezbjeđenje u jednom šoping centru uhvatilo kako trima ženama snima ispod haljine. Policija je zatim na njegovom kompjuteru pronašla stotine fotografija i video snimaka, koji su se nalazili u fajlu pod nazivom "Zlostavljanje", na kojima se nalazila njegova supruga bez svijesti. Zlostavljanje je navodno počelo 2011.

Istražitelji su takođe pronašli komunikaciju na internetu tokom koje je Dominik vrbovao nepoznate osobe da dođu u njegovu kuću i siluju njegovu suprugu. Navodno nije bilo razmjene novca. Optuženi je policiji priznao da je supruzi davao snažna sredstva za smirenje. Optuženi silovatelji, starosti između 26 i 74 godine, većinom su napastovali ženu u jednom navratu, dok su je neki silovali i do šest puta.

Svi su optuženi za teško silovanje koje će trajati četiri mjeseca. Upitan da potvrdi svoje ime i adresu na početku postupka, Dominik je rekao: "Moj dom je zatvor, znaš to". Predsedavajući sudija najavio je da će sva saslušanja biti javna, čime je udovoljio želji Žizel da se odrekne anonimnosti i zadrži potpuni publicitet do kraja sudskog postupka, prenosi Dejli mejl.

"Ona želi da podigne svijest što je moguće šire o drogama za silovanje na sastanku tako da se ovo više nikada ne ponovi. Prvi put će morati da proživi silovanja koja je trpjela tokom 10 godina", rekli su advokati, dodajući da se žrtva "ne sjeća" zlostavljanja koje je otkrila tek 2020. godine.

Prema riječima njegove ćerke, Kerolajn Darijan, koja je objavila knjigu o zločinima, on je imao isproban i testiran sistem da osigura da se njegova žena ne probudi tokom bilo kog od silovanja.

Muškarcima je naređivao da parkiraju svoje automobile dalje od kuće i skinu se u kuhinji. Rečeno im je da ne nose kolonjsku vodu i da ne puše, a morali su da zagriju ruke na radijatoru da ne bi probudili njegovu ženu. Doktor je nakon toga otkrio da je žena u šezdesetim godinama oboljela od četiri venerične bolesti i da ima ginekološke probleme.

Odbrana je tokom suđenja navela da je par sprovodio svoje seksualne fantazije, ali stručnjak je kazao da žrtva nije bila uspavana, već u stanju sličnom komi. Uhapšeni je optužen i za ubistvo i silovanje u 1991. godine, što negira, kao i za pokušaj silovanja u 1999. godini, što je priznao nakon DNA analize. Suđenje bi trebalo da traje do 20. decembra.