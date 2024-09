Svjedok saradnik Srđan Lalić na suđenju govori o Veljku Belivuku i ubistvima.

Uz zvuke sirena i povremenu obustavu saobraćaja na trasi od Centralnog zatvora do Specijalnog suda optuženi pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji borave tamo u pritvoru, prebačeni su u sud.

Suđenje zloglasnom klanu, danas bi trebalo da bude nastavljeno ispitivanjem Srđana Lalića, nekadašnjeg pripadnika klana koji je odlučio da sklopi sporazum sa tužilaštvom i govori o svim zločinima klana. U sudnicu su uvedeni i Belivuk i Miljković, koji borave u pritvoru u Ustaničkoj ulici.

"Zaklinjem se da ću govoriti..."

Srđan Lalić je za sudskom govornicom, koja se nalazi na sredini sudnice. Okrivljeni su od ovog dijela sudnice, odvojeni staklom. Na samom početku svjedok saradnik se zakleo da će govoriti istinu i da ništa neće prećutati.

Lalić: Ostajem pri svemu što sam rekao ranije. Veljka poznajem dugi niz godina, a Marka znam od 2016, upoznao sam ga kao Veljkovog druga. Marko je u to vrijeme bio u zavadi sa Vlastimirom Miloševićem.

Sudija: Govorite o onom što je predmet ovog suđenja.

Lalić: Kriminalna grupa je formirama od strane Veljka i Marka. Može da traje satima, pričao sam ranije o skaju, strukturi. Što se tiče Gorana Mihajlovića imam posredna saznanja, Miljković mi je po dolasku iz inostranstva u Srbiju pričao o tome, vidio sam i fotografije njega vezanog za stolicu u klanici u Ritopeku. Rekao mi je da mi da ga je namamio momak po imenu Šuntić. Posle njegovog ubistva, prisvojili su od njega izvjesnu količinu oružja, drogu, mašinu za tabletiranje. Objasnili su mi detaljno kako je otrovan cijanidom.

Lalić o ubistvu Gorana Veličkovića

Lalić: U namamljivanju Goksija je učestovao Hrvatin. On je htio da kupi dva pištolja, postoje slike tog oružja, namamljen je na kupovinu tog oružja. U otmici smo učestvovali ja Marko, Veljko, Dejan Tešić, Miloš Budimir. Krenuli smo sa stadiona kombijem fijat doblo, koji je pozajmljen od nikih mlađih navijača. Otišli smo u zasad kukuruza, tu ima oranica. To je Zaklopača, na putu kuće ka Ritopeku, u njenoj blizini. Tu smo se sakrili u kukuruze. Ja i Miloš Budimir smo dan ranije otišli, on je odvezao smarta u blizini klinike Aurora, našao je mesto koje nije pokriveno kamerama. To vozilo je kasnije koristio Hrvatin da ga doveze. Marko Miljković je imao ulogu da BMW-om blokira ulaz kada ga dovezu. Kasnije su došli Nebojša Janković i Nemanja Đurić. Kada je Hrvatin dovezao Gorana, signal je bio "policija", mi smo ga čuli i istrčali. Veljko ga je udario par puta, ja sam imao lisice, vezali smo ga i ubacili u kombi. Predstavili smo mu da je u pitanju policija i hapšenje. Otišli smo do kuće u Ritopeku. Veljko ga je ponovo šutnuo, izgubio je jedan ili dva zuba, ispljunuo ih je kada smo mu skinuli traku sa usta. Tokom ispitivanja ja sam mu armiračkim klještima slomio nokat palca na nozi. Bio je ispitivan, ali nije nikoga namjestio od drugara, hrabro se držao. Došao je Miljković. Lišio ga je života velikom sjekirom. Goran je legao na jednu fosnu, Marko mu je sa dva udarca sjekirom skoro potpuno odvojio glavu od tijela.

Lalić: Potom je Veljko uzeo sjekiru, ovojio mu je stopala i glavu od tijela. Na leđima mu je krvlju ispisnao "Korać pi..o". U tim zadnjim fazama smo tu bili Miloš Budimir, Veljko, Marko i ja. Marko je uzeo njegov telefon i počeo da kuca sa njima, od njegovih drugara je tako pribavio neku drogu. Uveče mi je dao nalog da uništim telefon.

Narednog dana, kako je svjedok saradnik naveo, Belivuk, Janković, Spasojević, Miloš Budimir, Vlade Draganić i on su ponovo došli do kuće.

Lalić: Tada sam prvi put vidio taj proces, Veljko Draganić su isitnili tijelo, stavili u mašinu. Ostaci su spakovani u šest džakova, prvo najlonske pa predveče. Ostaci garderobe su bili paljeni na platou uokviru kuće, na travnatoj površini. To je radio Veljko, ja sam mu donosio stvari. Predveče smo ponovo došli do kuće džipom hjundai, koji je bio pozajmljen, pokupili smo džakove i spustili se do rekel. Tamo smo prosuli sadržaj džakova u reku. Draganić je posle riješio ostatak džakova. Ima tu još mnogo detalja, vjerovatno ćete me pitati.