Belivuk i Miljković traže izuzeće tužioca.

Izvor: privatna arhiva

Uz zavijanje sirenja, u pratnji naoružanih pripadnika Žandarmerije u zgradu Specijalnog suda u Beogradu prebačeni su optuženi pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su u pritvoru Centralnog zatvora. Optužbe su za krivična djela negirali Belivuk, Miljković, braća Marko i Miloš Budimir, Nebojša Janković, Dejan Tešić i Vlade Draganić.

U sudnici će biti prisutni i Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević koji su bili pripadnici klana kom se sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovanje na stadionu Partizana, a koji su odluči da progovore i postanu svjedoci saradnici tužilaštva u zamjenu za blažu kaznu.

Inače, u do sada iznetim odbranama niko nije govorio o ubistvima Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića, Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića, Gorana Mihajlovića, Nikole Mitića i Zdravka Radojevića koja im se stavljaju na teret, već su optuženi za sudskom govornicom osporavali iskaze svjedoka saradnika, zakonitost Skaja kao dokaza kao i prikupljene materijalne tragove iz kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici brutalno mučili, kasapili i mljeli žrtve.

Sudsko vijeće je ušlo u sudnicu i redom proziva tužioce, optužene, njihove branioce, svjedoke saradnike i zastupnike oštećenih porodica, kako bi suđenje moglo da počne. Za riječ se odmah javio Marko Miljković koji je izašao za govornicu i zatražio izuzeće tužioca Zorana Babića.

"Ne znam da li je namjerno gasio mikrofon ili ga nije čak ni palio. Tužilac je direktno prijetio Milošu Budimiru. Mi to nismo mogli da čujemo ali nam je prepričao Budimir. Mi ćemo svakoga ko je nekoga prevario, nazvati prevarantnom. Prijetio je Budimiru po život i tijelo, tako mi to doživljavamo. Njihove prijetnje na nas ne utiču. Pokušavao je i tužilac Saša Ivanić, ali bezazleno. Sve je to šuplja priča kao i ovo", rekao je Miljković.

Sledeći je za govornicom Veljko Belivuk.

"Pridružiću se ovome što je rekao Miljković. Ali, meni koji sam rekao da se tužilaštvo brani ćutanjem što je defakto i dejure ste upozorili. Ako ovdje prijete tužioci optuženima, šta rade tek u svojim kancelarijama? Prijjetili su i ranije, ništa niste rekli. Njihov način ponašanja je takav da kada prijete ne uključuju mikrofon. Zanimljivo je da sve prijetnje njihove ne ostanu zabilježene i nema ih u transkriptu. Zamolio bih vas, kada govore neka uključe mikrofon a ne da mumlaju i da mi ne čujemo ništa" rekao je Belivuk.

Za govonicom je i Miloš Budimir.

"Bio sam zbunjem prijetnjama, koje ste i vi imali prilike da čujete. Kada sam ga pitao jel vi to meni prijetite, odgovorio je "prijetim, vidjećeš". Tražim da se pogledaju kamere da se vidi šta mi je tačno tužilac Zoran Babić rekao", rekao je Budimir.

Pošto su se optuženi vratili u bokst u kom sjede u pratnji stražara, javio se i njihov branilac advokat Dejan Lazarević.

Svi mi prisutni branioci u sudnici čuli smo jasno i glasno. Suđenje je počelo korektno i zakonito ali se bojim da će krenuti u drugom pravcu ako tužilac nastavi ovako i ne smogne snage da se kontroliše. Trebalo bi sam da se izuzme i da izjavu zašto je tako reagovao na Marka Budimira, ili je to bila zakasnila reakcija na Marka Miljkovića.

Tužilac Saša Ivanić koji sa kolegom Babićem postupa u predmetu rekao je da predlaže da se ovaj zahtjev za izuzeće odbaci. Sudsko vijeće je odredilo pauzu od 10 minuta kako bi odlučilo o ovom predlogu.