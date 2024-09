Marko Miljković pisao pisma tužiocu, a otkriveno je šta je pisalo u njima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Marko Miljković koga Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti da je zajedno sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu okrivljenu za sedam brutalnih ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem, pomenuo je u svojoj ponovljenoj odbrani da je "kao savjestan građanin" pisao tužiocu.

On je, da podsjetimo, u tim porukama koje su na ironičan način imale i prijeteći ton, govorio tužiocu o svJedocima-saradnicima i predlagao nove, a sada je u svojoj odbrani ispričao da se tužilaštvu obraćao kako bi ga saslušali ponovo. Jedno od njegovih obraćanja bilo je dok okrivljeni svjedok Srđan Lalić još uvijek nije dobio ovaj status iako ga je zahtijevao, te je Miljković u tom pismu izrazio svoje nezadovoljstvo.

"Nisam zadovoljan što ste olako odustali od Lalića i Draganića, ali pošto vam nisu po volji, obećavam vam još trojicu, prvi je Budimir, a dugujem još dvojicu", naveo je u jednom pismu Miljković, a u sledećem je dodao:

"Pošto sam fer igrač, da vas obavijestim, ako uzmete Budimira za svjedoka, obmanuće vas na suđenju, ali vidite sami, pa se kockajte.

U poslednjem pismu Miljković je imao nešto oštriji ton, po nekima možda i prijeteći:

"Tužioče, čujem da vam se slošilo na suđenju, žao mi je što to čujem, morate misliti na svoje zdravlje, to je najbitnije, jer ako vas izda zdravlje, neće imati ko da obučava narkomane i ludake da lažu i čitaju naučnofantastične priče. Pijte i jedite vitamine i smanjite kafu", napisao je optuženi.

Na prethodnom ročištu, dok je iznosio svoju odbranu, on je pomenuo da se obraćao tužilaštvu, a dok je govorio o sporazumima koji sa njima imaju okrivljeni svjedoci.

"Lalić je pričao svašta, dokaza o njegovom imaginarijumu koje je izmišljao i imao ih samo u njegovim snovima imam koliko hoćete. Sam kaže da je u svesci i na razgovorima s tužiocem ispričao sve o Aleksandru Gligorijeviću. On jeste optužen za Gligorijevića ali ja nisam. On je rekao da sam ga ja ubio, isjekao, samljeo, prosuo, čistio tragove izvršenja krivičnog djela. Tužilac mu ne vjeruje. Ja sam kao savjestan građanin pisao tužiocu više puta da me sasluša, nije mi odgovorio. Pisao sam i tužiocu Nenadiću, ni on mi nije odgovorio, možda nije nadležan", rekao je Miljković i nastavio da govori o Lalićevom izlaganju u kojem ih je optužio i za ubistva koja se ne nalaze na optužnicama kojima su sada obuhvaćeni i za koja im se ne sudi.

"Navodno ubistvo Mirka Kojića. Tužilac ne tereti ni njega, ni mene ni ovih deset ljudi. Ne priželjkujem da tereti tih deset ljudi, nego mene i Lalića, da dokažem da laže. Možete sudija da se obratite MUP za nestanak Kojića, da vidimo ko laže. Lagao je i da ima dva fakulteta. Pričao je o ubistvu dvojice vlasnika taksija, da sam ja ubio jednom 2015. a drugog 2016. Rekao je da sam jednog izbo nožem, za te imaginarijume ni jedan dokaz nema.

Osim Miljkovića, na prethodnom ročištu Veljko Belivuk je završio svoju odbranu prije njega, a posle njega su govorili i Miloš i Marko Budimir, Nebojša Janković, Vlade Draganić i Dejan Tešić. Suđenjenje se nastavlja danas u Specijalnom sudu u Beogradu, a odbranu će iznijeti i ostali okrivljeni nakon čega bi to trebalo da učine i okrivljeni svjedoci, Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević.