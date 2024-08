Advokat Radoslava Dragijevića komentarisao je slučaj nestanka Danke Ilić i podizanje optužnice.

Prošlo je pet mjeseci od nestanka djevojčice Danke Ilić (2), materijalnih dokaza i priznanja osumnjičenih za njeno ubistvo i dalje nema. Svi sada gledaju u smjeru ka Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje ima rok do 4. oktobra da podignu optužnicu.

Terenska potraga odavno je obustavljena, dok istraga i dalje traje. Sada se čeka naredni korak nadležnog tužilaštva, a advokat Milinko Jovanović, branilac Radoslava Dragijevića (oca Dejana Dragijevića, jednog od dvojice osumnjičenih za ubistvo djevojčice), komentarisao je šta se trenutno dešava u istrazi.

"Pet mjeseci je prošlo od nestanka djevojčice iz Bora, a u međuvremenu svašta se izdešavalo, međutim, ne postoji nijedan materijalni dokaz, a sada već uveliko nema ni priznanja osumnjičenih, dakle tužilaštvo nema ništa zasad. Svi čekamo samo to podizanje optužnica i da vidimo kako će ona onda uopšte glasiti, naravno nakon toga će vjerovatno uslijediti žalbe s obzirom na to da dokaza nema. Iako je u ovom slučaju i Radosav Dragijević bio jedan od saučesnika, odnosno vodi se kao osumnjičeni za krivično djelo pomoć izvršiocu nakon izvršenog krivičnog djela, on pak iako podignu optužnicu, neće biti vraćen u pritvor, već će se braniti sa slobode", rekao je advokat Jovanović.

Da podsjetimo, djevojčica Danka Ilić (2) nestala je u utorak 26. marta u 13:45 časova u mestu Banjsko Polje kod Bora. Ona se odvojila od majke i prema navodima istrage, na nju je u 13:52 naletjelo službeno vozilo JKP Vodovod Bor u kojem su bili Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50).

Oni su prvobitno priznali zločin, da bi kasnije povukli priznanje. Objasnili su da su priznali zločin pod pritiskom.

