Deda ubijene Danke Ilić, kaže da porodica sumnja u sve što im je do sada rečeno, od trenutka nestanka djevojčice, do vijesti o njenom ubistvu.

Izvor: MONDO/Facebook

Rok za podizanje optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se sumnjiče za ubistvo Danke Ilić se bliži, ali ako do septembra ne budu nađeni konkretni dokazi protiv njih, biće pušteni na slobodu.

Djed dvogodišnje djevojčice, kao i roditelje, sve više sumnjaju da je istina - "nešto treće".

"Razočarani smo svi veoma. Ne znamo šta da mislimo, sumnjamo u sve što nam je do sada rečeno, jer se ispostavlja vremenom da dokaza nema. Ja sam počeo da vjerujem, odnosno, da se nadam, da je Danka ipak negdje i da je živa. Daj Bože da su je predali nekome, a ne ubili. Ono što je u nama probudilo dodatnu sumnju u to je objava koja se pojavila na profilu koji je navodno od Radoslava Dragijevića, oca od Dejana, a napisao je da je moja unuka u Diseldorfu u Njemačkoj", rekao je on za Telegraf.

Dodaje da nadležni redovno obavještavaju Miloša i Ivanu o tome kako napreduje slučaj, ali da, kako kaže, više ne zna kome da vjeruju.

"Prvo su priznali da su je ubili, pa rekli da nisu. Dobili smo izvještaj da su u vrijeme nestanka bili kolima ispred kuće u Banjskom. A saznali sad da njihovi advokati tvrde da Ivana kobnog dana uopšte nije ni bila u Banjskom Polju i da samim tim nije mogla da slika Danku, nego da je ona slika koju je snajka dala za medije nastala ko zna kad. Mislim sve je to strašno...", priča Milan.

Kaže da se Ivana i Miloš dobro drže s obzirom na cijelu situaciju.

"Snajka se nedavno porodila, dobro su i ona i beba. Miloš radi... Drže se, s obzirom šta im se dešava, dobro su. Šta da kažem, i oni sumnjaju sada u sve... Eto, opet kažem, volio bih da mi je unuka živa i da je dobro", kaže deda.