Potraga za Dankom Ilić traje skoro cijelih mjesec dana.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Rina/Facebook/Printscreen

Djevojčica Danka Ilić (2) nestala je prije skoro mjesec dana, 26. marta u Banjskom Polju kod Bora, kada je bila sa majkom Ivanom Ilić i starijim bratom na imanju. Istraga je utvrdila da je ubijena istog dana kada su radnici JKP Vodovod Bor S.J. (50) i D.D. (50) prošli službenim vozilom, udarili je, ubacili tijelo u gepek automobila i odnijeli je na deponiju. Slučaj potrage komentarisali su advokat Dragoš Cukavac, profesor, sociolog i stručnjak za bezbjednost Ilija Kajtez i psiholog Bojana Šlajmer.

Kajtez se osvrnuo na skrivena pitanja psihologa kojima će dodatno utvrditi da li se radi o neuračunljivosti. Objasnio je da je to čitava nauka.

"Tu ideju skrivenih pitanja imamo u socijologiji, drugim društvenim naukama, u kriminalistici. Postavlja se niz pitanja, a posle izvesnog broja pitanja, kada se ona sa početka već zaborave, vama se postavi neko vrlo slično pitanje, da razlika bude u nijansi, a ukoliko su vaši odgovori suprotni, onda je to indikacija da nešto sa vašim odgovorima nije uredu, odnosno da pokušavate da sakrijete istinu. Ta skrivena pitanja su čitava nauka, metodologija, kriminalistika, psihijatraija, radi na tim nesavršenstvima ljudskoga mozga u smislu odgovaranja. Dakle, hvataju se nelogičnosti, postoji više ispitivača, dakle suviše su naši ljudi sposobni i iskusni da bi ova dvojica osumnjičenih izašla sa nekom svojom pričom. Hoću reći, biće jasno da li su ti ljudi uračunljivi ili ne, tako da, apsolutno nemam sumnju, u Beogradu je vrh te nauke i iskustva", naveo je Kajtez.

Šlajmer je iz ugla psiohologije objasnila kako se neka osoba proglašava neuračunljivom. To je, kako kaže, pravni koncept.

"Zapravo, to je pravni koncept, uračunljivost je sudski proces, psihijatar i psiholog ne kažu da li je osoba uračunljiva, već se poslje izveštaja donosi jedan zajednički konsenzus, te se utvrđuje da li je osoba uračunljiva ili neuračunljiva. Odnosno, da li je u trenutku kada izvrši neko djelo, ima odgovornost za te postupke", objasnila je Šlajmer.

Advokat Cukavac je govorio o pravnom aspektu ukoliko se za osobu dokaže da je neuračunljiva ili uračunljiva. Na startu kaže da je to jako teško procijeniti.

"Niko od nas nije u predmetu, samo pričam na osnovu mog dugogodišnjeg iskustva. Mogu da kažem da je jako teško procijeniti, ali svakako smatram da neće moći da se izvuku na ovo jer su bili uračunljivi. Da bi neko bio uračunljiv mora da bude svjestan radnje svog djela, kao i njegovih posledica. Inače, to je i te kako uobičajena praksa, a to procijenjuje tim stručnjaka, i to se u skoro svim teškim krivičnim djelima izvodi. To odlučuje o odgovornosti lica, a ako se slučajno dogodi ono što je malo vjerovatno, oni bi cio život proveli u zatvorskoj bolnici", istakao je Cukavac.